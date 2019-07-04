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Vodafone готує тариф із
абонплатою 30 грн/міс

Vodafone готує тариф із абонплатою 30 грн/міс
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:20

  android54544 написав:Купив нещодавно собі картку Lifecell, користуюся тарифом, який за 60 гривень/4 тижні пропонує: 20 ГБ інтернету, 100 хвилин на всі напрямки.
При тому, що Vodafone за 70 гривень/місяць пропонує: 1 ГБ інтернету, безліміт на Vodafone та месенджери та 60 хвилин на інших операторів.

Не путай 100 мин на всех операторов со 100 мин на всех и безлимит в сети...У life безлимита в их сети нет...
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:27

  summacut написав:
  macho070707 написав:Киевстар онлайн за 35 грн все включено 2 гига интернета 60 минут на другие сети

А архивные тарифы тут причем?

Да ,если ,как я почти не пользовался Киевстаром, то перевели на такой же тариф в марте 2019, даже вроде 100 минут на другие операторы, я правда звоню только внутри Киевстар -практически...И по-моему 3 гига. Основная то - Водафон, но чуствую 50 грн. мне не предложат...Вот и думаю -написать им официальную просьбу
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:27

Re: Vodafone готує тариф із абонплатою 30 грн/міс

laa1999 написав:
  android54544 написав:Купив нещодавно собі картку Lifecell, користуюся тарифом, який за 60 гривень/4 тижні пропонує: 20 ГБ інтернету, 100 хвилин на всі напрямки.
При тому, що Vodafone за 70 гривень/місяць пропонує: 1 ГБ інтернету, безліміт на Vodafone та месенджери та 60 хвилин на інших операторів.

Не путай 100 мин на всех операторов со 100 мин на всех и безлимит в сети...У life безлимита в их сети нет...


У Лайфа есть безлимит в сети.
Кроме того у Лайфа удобен тариф Сделай сам, когда сам себе выбираешь все условия тарифа по пунктам.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:30

  freeze написав:
laa1999 написав:
  android54544 написав:Купив нещодавно собі картку Lifecell, користуюся тарифом, який за 60 гривень/4 тижні пропонує: 20 ГБ інтернету, 100 хвилин на всі напрямки.
При тому, що Vodafone за 70 гривень/місяць пропонує: 1 ГБ інтернету, безліміт на Vodafone та месенджери та 60 хвилин на інших операторів.

Не путай 100 мин на всех операторов со 100 мин на всех и безлимит в сети...У life безлимита в их сети нет...


У Лайфа есть безлимит в сети.
Кроме того у Лайфа удобен тариф Сделай сам, когда сам себе выбираешь все условия тарифа по пунктам.

Мы -конкретно про тариф за 60 грн.,где 20гб и 100 минут на операторы,включая life. Ясно -есть тарифы и с безлимитом внутри сети, но у них другая цена и не 20 гб. интернета
laa1999
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:09

Re: Vodafone готує тариф із абонплатою 30 грн/міс

  laa1999 написав:Не путай 100 мин на всех операторов со 100 мин на всех и безлимит в сети...У life безлимита в их сети нет...

https://www.lifecell.ua/ru/mobilnaya-sv ... bezlimita/
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