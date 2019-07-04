Vodafone готує тариф із абонплатою 30 грн/міс

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android54544 написав:Купив нещодавно собі картку Lifecell, користуюся тарифом, який за 60 гривень/4 тижні пропонує: 20 ГБ інтернету, 100 хвилин на всі напрямки. При тому, що Vodafone за 70 гривень/місяць пропонує: 1 ГБ інтернету, безліміт на Vodafone та месенджери та 60 хвилин на інших операторів.
Не путай 100 мин на всех операторов со 100 мин на всех и безлимит в сети...У life безлимита в их сети нет...
macho070707 написав:Киевстар онлайн за 35 грн все включено 2 гига интернета 60 минут на другие сети
А архивные тарифы тут причем?
Да ,если ,как я почти не пользовался Киевстаром, то перевели на такой же тариф в марте 2019, даже вроде 100 минут на другие операторы, я правда звоню только внутри Киевстар -практически...И по-моему 3 гига. Основная то - Водафон, но чуствую 50 грн. мне не предложат...Вот и думаю -написать им официальную просьбу
android54544 написав:Купив нещодавно собі картку Lifecell, користуюся тарифом, який за 60 гривень/4 тижні пропонує: 20 ГБ інтернету, 100 хвилин на всі напрямки. При тому, що Vodafone за 70 гривень/місяць пропонує: 1 ГБ інтернету, безліміт на Vodafone та месенджери та 60 хвилин на інших операторів.
Не путай 100 мин на всех операторов со 100 мин на всех и безлимит в сети...У life безлимита в их сети нет...
У Лайфа есть безлимит в сети. Кроме того у Лайфа удобен тариф Сделай сам, когда сам себе выбираешь все условия тарифа по пунктам.
android54544 написав:Купив нещодавно собі картку Lifecell, користуюся тарифом, який за 60 гривень/4 тижні пропонує: 20 ГБ інтернету, 100 хвилин на всі напрямки. При тому, що Vodafone за 70 гривень/місяць пропонує: 1 ГБ інтернету, безліміт на Vodafone та месенджери та 60 хвилин на інших операторів.
Не путай 100 мин на всех операторов со 100 мин на всех и безлимит в сети...У life безлимита в их сети нет...
У Лайфа есть безлимит в сети. Кроме того у Лайфа удобен тариф Сделай сам, когда сам себе выбираешь все условия тарифа по пунктам.
Мы -конкретно про тариф за 60 грн.,где 20гб и 100 минут на операторы,включая life. Ясно -есть тарифы и с безлимитом внутри сети, но у них другая цена и не 20 гб. интернета
macho070707 написав:Киевстар онлайн за 35 грн все включено 2 гига интернета 60 минут на другие сети
А архивные тарифы тут причем?
Да ,если ,как я почти не пользовался Киевстаром, то перевели на такой же тариф в марте 2019, даже вроде 100 минут на другие операторы, я правда звоню только внутри Киевстар -практически...И по-моему 3 гига. Основная то - Водафон, но чуствую 50 грн. мне не предложат...Вот и думаю -написать им официальную просьбу
android54544 написав:Купив нещодавно собі картку Lifecell, користуюся тарифом, який за 60 гривень/4 тижні пропонує: 20 ГБ інтернету, 100 хвилин на всі напрямки. При тому, що Vodafone за 70 гривень/місяць пропонує: 1 ГБ інтернету, безліміт на Vodafone та месенджери та 60 хвилин на інших операторів.
Не путай 100 мин на всех операторов со 100 мин на всех и безлимит в сети...У life безлимита в их сети нет...
У Лайфа есть безлимит в сети. Кроме того у Лайфа удобен тариф Сделай сам, когда сам себе выбираешь все условия тарифа по пунктам.
+1! Сам его использую.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
все операторы понемножку подкручивали гайки до этого момента , некоторые делали заманухи которые опять потом нивелировали. В целом тренд хороший! конкуренция возвращается а то ныли операторы все что у нас сама дешевая связь и интернет в Европе и в мире, а нет оказывается есть еще куда понижать. Просто вполне возможно что эти тарифы тоже прикрутят через пол года год ну и само собой только для заново подключившихся ! для старых абонентов миграции \ перехода между тарифами не будет !
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html