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Vodafone готує тариф із
абонплатою 30 грн/міс

Vodafone готує тариф із абонплатою 30 грн/міс
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 00:35

Сегодня писал в водафон так они сказали, что этот тариф не будет продаваться и нельзя будет перейти! Сказали надейтесь на удачу!
stelmakhivan80
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 20:41

Телеграма по-російськи пишеться з двома "м"!
yaroslavmelnychuk58
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:56

Сегодня позвонили и предложили перейти на тариф по 50 грн переход бесплатный с 15 сентября должно переключить
sigzagz
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