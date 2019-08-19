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Vodafone готує тариф із абонплатою 30 грн/міс
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 20 лип, 2019 00:35
Сегодня писал в водафон так они сказали, что этот тариф не будет продаваться и нельзя будет перейти! Сказали надейтесь на удачу!
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stelmakhivan80
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Додано: Сер 24 лип, 2019 20:41
Телеграма по-російськи пишеться з двома "м"!
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yaroslavmelnychuk58
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:56
Сегодня позвонили и предложили перейти на тариф по 50 грн переход бесплатный с 15 сентября должно переключить
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sigzagz
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Додано: Чет 05 вер, 2019 11:35
В ці тарифи , можливо тільки буде перейти, якщо Вам надійде пропозиція перейти, а по іншому ніяк, тому я думаю, що таку пропозицію мало хто отримає.
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aleksandrs74
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klug
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