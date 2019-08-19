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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 20 лип, 2019 00:35
Сегодня писал в водафон так они сказали, что этот тариф не будет продаваться и нельзя будет перейти! Сказали надейтесь на удачу!
Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:56
Сегодня позвонили и предложили перейти на тариф по 50 грн переход бесплатный с 15 сентября должно переключить
Додано: Чет 05 вер, 2019 11:35
В ці тарифи , можливо тільки буде перейти, якщо Вам надійде пропозиція перейти, а по іншому ніяк, тому я думаю, що таку пропозицію мало хто отримає.
Додано: Чет 05 вер, 2019 13:55
sigzagz а как оно тебе пришло, я тоже хочу, есть какой то секрет чтобі пришло и мне?
Додано: Чет 05 вер, 2019 13:58
R2 но в єти тарифы так просто не перейдешь, только по личному сообщению
Додано: Суб 07 вер, 2019 15:50
Re: Vodafone готує тариф із абонплатою 30 грн/міс
На один з номерів, що нарідше використовується, прийшла пропозиція переходу в Vodafone 4G Smart XS – 30 грн/міс.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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