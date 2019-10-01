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Vodafone готує тариф із
абонплатою 30 грн/міс

Vodafone готує тариф із абонплатою 30 грн/міс
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 07:31

Водафон

Пользуюсь МТС,ВОДАФОН с момента основания фирмы.Ни разу не пожалел.А нытикам любой оператор будет хреновым.
viktorviktorov643
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 16:31

  viktorviktorov643 написав:Пользуюсь МТС,ВОДАФОН с момента основания фирмы.Ни разу не пожалел.А нытикам любой оператор будет хреновым.

В "момент оснвания фирмы" в Украине это был UMC, очевидно, вы в РФ им пользуетесь. :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 17:22

Re: Vodafone готує тариф із абонплатою 30 грн/міс

2 года подряд сидел на vodafone light+ за 45 грн/мес с 500мб нета, 30 мин на др. операторы и безлим в водафоне, но в августе 2019 его подняли до 70 и я понял, что надо что-то менять. Раньше я думал, что на Киевстаре сидят одни олигархи, т.к. это на мой взгляд самый дорогой оператор. Прилетает мне на киевстаровскую карточку смс: 4гб нета, 100 мин на другие операторы и безлим в Киевстаре за 35 грн/мес. Не раздумываясь на него перешел и пока не нарадуюсь. Но чую, что эта радость продлится недолго....
greenback1996
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