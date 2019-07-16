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Кабмін ввів спецмито на імпорт російського дизпалива і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 18 лип, 2019 18:57
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів ввів спеціальне мито на імпорт з Росії дизельного палива трубопровідним транспортом і скрапленого газу 1,75-4% з поетапним підвищенням в серпні і жовтні.
Дивися повний текст Кабмін ввів спецмито на імпорт російського дизпалива і автогазу
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Додано: Чет 18 лип, 2019 18:57
Выравнивают цены на импортное топливо с запада и востока.
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Вів 16 лип, 2019 10:53
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