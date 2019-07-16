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Кабмін ввів спецмито на імпорт
російського дизпалива і...

Кабмін ввів спецмито на імпорт російського дизпалива і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 18:57

Кабмін ввів спецмито на імпорт російського дизпалива і...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів ввів спеціальне мито на імпорт з Росії дизельного палива трубопровідним транспортом і скрапленого газу 1,75-4% з поетапним підвищенням в серпні і жовтні.

Дивися повний текст Кабмін ввів спецмито на імпорт російського дизпалива і автогазу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 18:57

Выравнивают цены на импортное топливо с запада и востока.
avk
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 21:12

Медведев попытался запретить с 1 июня поставки в Украину дизтоплива и автогаза, но у него ничего не вышло. Спасибо, наши помогли !
Для справки:наши поезда и танки ездят на российском дизеле ( 40% рынка), такси-на российском автогазе ( 30% рынка ).
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 08:02

1. интересно получается - през говорит что дизель дорогой, а кабмин тут же поднимает цену через допнагрузку
2 а в чем специальность этой пошлины?
PV
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 08:50

Постраждають аграрії, які збирають нам хліб...
vitaliygoodlife
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