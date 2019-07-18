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Зеленський розповів, коли
українські дороги стануть хорошими

Зеленський розповів, коли українські дороги стануть хорошими
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 07:31

Зеленський розповів, коли українські дороги стануть хорошими

Пропонуємо до обговорення:
Перш за все необхідно вирішити питання з «Укравтодором».

Дивися повний текст Зеленський розповів, коли українські дороги стануть хорошими.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 07:31

Подходит 1 вариант с конфискацией, возобновить незаконно закрытые дела, 2 и 3 условие
bklochok
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