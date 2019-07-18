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Зеленський розповів, коли
українські дороги стануть хорошими

Зеленський розповів, коли українські дороги стануть хорошими
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 07:31

Зеленський розповів, коли українські дороги стануть хорошими

Пропонуємо до обговорення:
Перш за все необхідно вирішити питання з «Укравтодором».

Дивися повний текст Зеленський розповів, коли українські дороги стануть хорошими.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 07:31

Подходит 1 вариант с конфискацией, возобновить незаконно закрытые дела, 2 и 3 условие
bklochok
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:15

также, нужно сделать больше весовых комплексов, и наказывать фуры, которые ездят с огромным перегрузом и убивают дороги! Потому что строить/ремонтировать не успевают!
cristal
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:00

Re: Зеленський розповів, коли українські дороги стануть хоро

Пока это все будет " вирішуватись" наши дороги еще хуже станут. Вся Черновицкая область, например, это дорога "латка на латке", ну за исключением дороги Черновцы-Каменец-Подольский.
Laven
 
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