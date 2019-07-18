Перш за все необхідно вирішити питання з «Укравтодором».
Дивися повний текст Зеленський розповів, коли українські дороги стануть хорошими.
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 07:31
Зеленський розповів, коли українські дороги стануть хорошими
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський розповів, коли українські дороги стануть хорошими.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 07:31
Подходит 1 вариант с конфискацией, возобновить незаконно закрытые дела, 2 и 3 условие
Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:15
также, нужно сделать больше весовых комплексов, и наказывать фуры, которые ездят с огромным перегрузом и убивают дороги! Потому что строить/ремонтировать не успевают!
Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:00
Re: Зеленський розповів, коли українські дороги стануть хоро
Пока это все будет " вирішуватись" наши дороги еще хуже станут. Вся Черновицкая область, например, это дорога "латка на латке", ну за исключением дороги Черновцы-Каменец-Подольский.
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