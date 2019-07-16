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Ціни на помідори в Україні
встановили історичний антирекорд

Ціни на помідори в Україні встановили історичний антирекорд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:31

  zРадио написав:Киев ждет баржу с помидорами - Гройсман, ау? :mrgreen:

А если серьезно, ситуация на рынке фруктов и овощей - это диктат ленд-лордов и королей ритейла, которые каждый со своей стороны уничтожают предложение частников и мелкого бизнеса.

Фермерство отсутствует как таковое. Дачники выращивают преимущественно для себя, но и те, у кого есть профицит, имеют все меньше возможностей реализовать - рыночная торговля исчезает фантастическими темпами. По крайней мере в крупных городах. В Киеве в новых жилых массивах на это даже не отводятся места - например, на Позняках/Осокорках с населением 500 тыс человек около 20 супермаркетов и только 2 маленьких стихийных базарчика у станций метро.

Предложение производителей ограничено крупными садоводствами, предложение продавцов - сетями супермаркетов. И тем, и другим владеет олигархат. Поэтому в зависимости от урожайности цены и пляшут как тем вздумается для обеспечения "целевой" маржи. Балансировочные механизмы уничтожены. Госрезерв как институт стабилизации цен канул в лету.

Общая болячка украинской экономики - запредельная монополизация при государственном попустительстве...

100% согласен. Пример в подтверждение, привел постом выше.
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:38

  antonivs3 написав:Cler при капитализме, если нет железного занавеса и регуляции сверху, помидор, (как и другие отечественные товары) вместо того, чтобы продавать нищебродам на родине, всегда можно продать забугор дорого итд

но почему-то пока всё наоборот - забугор продаём дешевле чем на внутреннем рынке...
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:43

  EKO написав:Может ответ - просто жадность

это не просто жадность - прибыль 30-50%, это супер жадность - прибыть 100% и выше... :)
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 21:15

  EKO написав:
  titanik написав:Для помидоров еще не сезон. После десятого августа можно будет увидеть реальные цены

Ага, в Украине несезон, а в Беларуси - сезон.
В середине июня покупал в Гомеле с супермаркете помидоры, тепличные, белорусского производства по 1,89 рублей. (25 грн).
В тоже самое время у нас в киевских магазинах (да и на рынках) они стоили по 36-40 грн.

Может ответ - просто жадность :arrow:

Може, а може і вдвічі дешевший газ, який складає більшу частину собівартості тепличних овочів, але основний драйвер дефіціт:
На внутрішньому ринку України з початку 2019 року ціни на тепличні овочі зросли на 20%.

Про це повідомляють аналітики Pro-Consulting, передає Delo.ua.

За кілограм огірків оптові продавці сьогодні просять 45-50 гривень, а кілограм помідорів обійдеться покупцям в 50-60 гривень.

Аналітики зазначають, що на ціну впливає подорожчання енергоносіїв. У структурі ціни тепличних овочів витрати на газ і електроенергію становлять понад 50% собівартості. Однак наразі все ж головним чинником підвищення вартості є зменшення запасів продукції.

https://www.epravda.com.ua/news/2019/02/5/644981/
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 22:21

Какая Италия, в москву все уехало через Беларусь. Там лентяюги ничего не делают, только в соседей стрелять привыкли, вот и имеют самые высокие цены в мире и у нас растут из-за них. И какие теплицы, жара 2 месяца стояла. Холодницы нужны были, а не теплицы. Трут черти что.
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На Херсонщині села вимирають,нема кому працювати от і ціна така.
vovaplus
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 02:21

  vovaplus написав:На Херсонщині села вимирають,нема кому працювати от і ціна така.


Я об этом писал в комментарии еще два года назад и писал, что дальше будет только хуже

Україна може стати світовим лідером з експорту овочів та фру

Бред, мне смешно читать, очередное успокоение и зомбирование бы*** лохтората от режима, карманных аналитиков и их западных хозяев, потерпите чуток и скоро будет покращеня.
Украина уже не может стать мировым лидером в производстве овощей и фруктов, максимум что может в с/х быть значимым на мировом рынке игроком в области зерновых (пшеница там, кукуруза, рапс).
Поясню почему. Вчера пошел в магазин, хотел купить яблок, так вот наши яблоки в Одессе на которые уже сезон, стоили дороже чем отличные бананы которые я взял в том же магазине по 19 грн. и которые у нас не растут и везут их за три моря к нам. Земля распаяна на мелкие кусочки, у нас нет крупных товаропроизводителей овощей и фруктов, а мелкие товаропроизводители не могут обеспечить высоко эффективное товарное производство и их доставку потребителю и хранение овощей и фруктов. У крупных владельцев земли, даже нет не землевладельцев а зачастую землеоператоров нет ни желания ни возможностей выращивать овощи и фрукты, потому что во первых если говорим о фруктах то это инвестиции не на один год, а у крупных землеоператоров зачастую земля в пользование которую они взяли у мелких пайщиков в аренду которую надо платить каждый год+неизвестно отдадут ли тебе в аренду снова на следующий год они землю+общая обстановка в стране не располагает к долгосрочным инвестициям, смысл им вкладывать долгие инвестиции которые начнут давать отдачу минимум лет через пять, когда можно засеять землю рапсом, кукурузой и пшеницей, подсолнухом, и получить отдачу сразу.....но кроме этой проблемы есть уже и вторая, разговаривал на днях на Привозе с фермером который привез огурцы и утром продавал оптовикам, у него пять гектаров земли хотел бы засадить их все огурцами но посадил всего на трех гектарах, а два отдал в аренду под зерновые, так вот на заметку горе аналитикам и заморским экспертам, посадить огурцы он посадил, при посадке нет ручного труда, один тракторист и трактор, но собирать урожай некому, еле может найти сезонных рабочих на сборку огурцов с этих трех гектаров поэтому и не засадил все пять, хотя по украинским меркам он за работу вроде как платит нормально 250-350 грн. за день работы в сельской местности (понятно что Киевляне за такие деньги работать не будут, но Киевляне и не едут в Польшу, Голландию и прочие страны на сезонные с/х работы где люди в среднем получают не на много больше среднего Киевлянина). Люди работящие в селах уже разъехались работать кто куда, остались старики и дети да еще и остались пьян и рвань которая работать зачастую не может и не хочет (пару трезвых и работящих механизаторов/трактористов на село не в счет, они за сезон механизированной посадки и сбора урожая получают столько, что могут жить весь год комфортно) все нет в селах народа на сезонные работы/сбор урожая овощей и фруктов где требуется много ручного труда, те кто уехал уже не вернутся в наши села, вот и остаться только сажать зерновые где не надо много ручного труда, а можно обойтись механизированными работами как при посадке так и при сборе урожая.


P.S. а теперь эта новость о цене на помидоры вышла в топ на сайте за сегодня и к сожалению мой тогдашний прогноз сбывается :arrow: а ведь тогда меня в комментариях обозвали зрадофилом и рашаботом :|
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 02:42

  EKO написав:
  titanik написав:Для помидоров еще не сезон. После десятого августа можно будет увидеть реальные цены

Ага, в Украине несезон, а в Беларуси - сезон.
В середине июня покупал в Гомеле с супермаркете помидоры, тепличные, белорусского производства по 1,89 рублей. (25 грн).
В тоже самое время у нас в киевских магазинах (да и на рынках) они стоили по 36-40 грн.

Может ответ - просто жадность :arrow:


Подумал над вашим ответом и думаю, что не факт, может ответ просто цена на энергоресурсы для отопления теплиц у них другая, отсюда и себестоимость производителя другая и цена для конечного потребителя другая чем у нас, кроме того, чем у нас топят теплицы, в основном не газ/нефтепродукты как в Белоруссии, а кизяками и дровами, не зря ведь пишут про Закарпатье где много теплиц и относительно цены газа в
Украине много дешевых дров, но ими невозможно эффективно выстроить систему отопления крупных высокоэффективных/технологичных теплиц в отличие когда используется газа/нефтепродукты для отопления теплиц, в основном на Закарпатье о котором в частности идет речь в статье занимаются теплицами мелкие фермеры с относительно небольшими теплицами для которых современные технологии для выращивания в теплицах овощей как и газ для отопления самих теплиц в силу разницы цены на него у нас и у них слишком дорогие для фермеров в Украине.....отсюда может и такая разница в цене у нас и в Белоруссии.
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