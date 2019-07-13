Зростання одного з видів видатків має бути компенсовано скороченням інших.
Дивися повний текст У Нацбанку відреагували на підвищення зарплат вчителям.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:37
У Нацбанку відреагували на підвищення зарплат вчителям
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Нацбанку відреагували на підвищення зарплат вчителям.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:37
Збільшення зарплати вчителям спровокує зростання зарплат у іших секторах і за рік-півтора співвідношенняя між зарплатиами буде таке ж саме, як і було до підвищення, а отже вчителі знов будуть не задоволеними.
Я памятаю, як в кінці 80-х зарплати вчителям спробували підняти до рівня середньої по промисловості, відразу почалися страйки, зокрема водіїв столичного транспорту, бо водій автобуса почувався обтаженим, отримуючи таку само зарплату як якась учілка!
Людину цікавить не тільки те, скільки вона заробляє, а і наскільки більше за сусіда вона заробляє. і зміну пропорцій в оплаті праці сприймає дуже хворобливо і роздратовано. пропорції можуть змінюватися лише дуже поступово. Якщо ж порушити різко, ті, кого раніше все влаштовувало, кинуться шукати більш високооплачувану роботу, і ринок праці дестабілізується.
Просто підняти зарплату комусь, це, повторюся, спровокувати зростання всіх інших зарплат.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:44
Re: У Нацбанку відреагували на підвищення зарплат вчителям
Спровокувати зростання інших зарплат воно може хіба через зростання цін внаслідок такого підвищення, і то вкрай незначно
Не існує ніякої зафіксованої між зарплатами по різних професіях.
Та й взагалі то цілком нормально, якщо "учілка" заробляє не просто більше, а в рази більше водія автобуса. І в принципі розмір зарплати конкретної непублічної людини не має бути публічною.
|