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У Нацбанку відреагували на
підвищення зарплат вчителям

У Нацбанку відреагували на підвищення зарплат вчителям
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:37

У Нацбанку відреагували на підвищення зарплат вчителям

Пропонуємо до обговорення:
Зростання одного з видів видатків має бути компенсовано скороченням інших.

Дивися повний текст У Нацбанку відреагували на підвищення зарплат вчителям.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:37

Збільшення зарплати вчителям спровокує зростання зарплат у іших секторах і за рік-півтора співвідношенняя між зарплатиами буде таке ж саме, як і було до підвищення, а отже вчителі знов будуть не задоволеними.
Я памятаю, як в кінці 80-х зарплати вчителям спробували підняти до рівня середньої по промисловості, відразу почалися страйки, зокрема водіїв столичного транспорту, бо водій автобуса почувався обтаженим, отримуючи таку само зарплату як якась учілка!
Людину цікавить не тільки те, скільки вона заробляє, а і наскільки більше за сусіда вона заробляє. і зміну пропорцій в оплаті праці сприймає дуже хворобливо і роздратовано. пропорції можуть змінюватися лише дуже поступово. Якщо ж порушити різко, ті, кого раніше все влаштовувало, кинуться шукати більш високооплачувану роботу, і ринок праці дестабілізується.
Просто підняти зарплату комусь, це, повторюся, спровокувати зростання всіх інших зарплат.
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:44

Re: У Нацбанку відреагували на підвищення зарплат вчителям

andriyzhagun написав:Збільшення зарплати вчителям спровокує зростання зарплат у іших секторах і за рік-півтора співвідношенняя між зарплатиами буде таке ж саме, як і було до підвищення, а отже вчителі знов будуть не задоволеними.
Я памятаю, як в кінці 80-х зарплати вчителям спробували підняти до рівня середньої по промисловості, відразу почалися страйки, зокрема водіїв столичного транспорту, бо водій автобуса почувався обтаженим, отримуючи таку само зарплату як якась учілка!
Людину цікавить не тільки те, скільки вона заробляє, а і наскільки більше за сусіда вона заробляє. і зміну пропорцій в оплаті праці сприймає дуже хворобливо і роздратовано. пропорції можуть змінюватися лише дуже поступово. Якщо ж порушити різко, ті, кого раніше все влаштовувало, кинуться шукати більш високооплачувану роботу, і ринок праці дестабілізується.
Просто підняти зарплату комусь, це, повторюся, спровокувати зростання всіх інших зарплат.
Спровокувати зростання інших зарплат воно може хіба через зростання цін внаслідок такого підвищення, і то вкрай незначно
Не існує ніякої зафіксованої між зарплатами по різних професіях.
Та й взагалі то цілком нормально, якщо "учілка" заробляє не просто більше, а в рази більше водія автобуса. І в принципі розмір зарплати конкретної непублічної людини не має бути публічною.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:48

у прокуратуры пусть заберут
azon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:34

Ни одна вошь за 5 лет не пискнула относительно необходимости балансирования бюджета, когда в разы поднимали зарплаты полиции, прокуратуре, депутатам, министрам, судьям...

Но учителям - не все так однозначно (с) и решение требует дополнительных консультаций.

П - приоритеты
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:21

Неужели учителям комек зп до 4000$ поднял, как и обещал? Волшебник!
smart_analyst2017
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