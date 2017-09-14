Лідером по зростанню є “довічне грошове утримання суддів”.
Дивися повний текст На скільки виросли середні пенсії в Україні: названо лідерів підвищення.
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Додано: Суб 20 лип, 2019 20:13
На скільки виросли середні пенсії в Україні: названо...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На скільки виросли середні пенсії в Україні: названо лідерів підвищення.
Додано: Суб 20 лип, 2019 20:14
С судьями это полная жесть. Всю каденцию взятки берут, скупают недвигу с элитными машинами, фаршируют 3х литровые банки баксами и еще пенсию 45 косарей имеют.
Додано: Суб 20 лип, 2019 20:32
Вселенская справедливость, кто имеет достаточные средства, тому и путевка и квартира от ведомства.
Black Jack - White Business
Додано: Суб 20 лип, 2019 22:07
Re: На скільки виросли середні пенсії в Україні: названо...
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