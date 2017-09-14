Лідером по зростанню є “довічне грошове утримання суддів”.
Дивися повний текст На скільки виросли середні пенсії в Україні: названо лідерів підвищення.
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Додано: Суб 20 лип, 2019 20:13
На скільки виросли середні пенсії в Україні: названо...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На скільки виросли середні пенсії в Україні: названо лідерів підвищення.
Додано: Суб 20 лип, 2019 20:14
С судьями это полная жесть. Всю каденцию взятки берут, скупают недвигу с элитными машинами, фаршируют 3х литровые банки баксами и еще пенсию 45 косарей имеют.
Додано: Суб 20 лип, 2019 20:32
Вселенская справедливость, кто имеет достаточные средства, тому и путевка и квартира от ведомства.
Black Jack - White Business
Додано: Суб 20 лип, 2019 22:07
Re: На скільки виросли середні пенсії в Україні: названо...
Додано: Нед 21 лип, 2019 07:13
Re: На скільки виросли середні пенсії в Україні: названо...
“Пожизненное денежное содержание судей”, не вопрос, но если попался на взятке то пожизненно с конфискацией имущества всей родни.
Додано: Нед 21 лип, 2019 08:33
Re: На скільки виросли середні пенсії в Україні: названо...
Так потрібно ж найнижчим верствам піднімати пенсії суттєво, а верхнім - по на 200грн
Додано: Нед 21 лип, 2019 09:15
Судьям и им же подобным нужно вообще зарплаты убрать. Сомневаюсь что кто то из них уволится.
И по поводу самих сумм по зарплате. Сколько ни поднимай все равно будут брать взятки. У них в мозгу то что они на этом месте небольшой срок, а значит нужно рвать все что можно. Потому что потом не будет.
Додано: Нед 21 лип, 2019 15:12
Справедливостью пока даже не пахнет. У меня 28 лет стажа, а у соседки ни одного дня, и у неё сейчас пенсия больше, чем у меня, потому-что у неё была минимальная, а у меня нет 35 лет стажа.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:27
Пенсии по инвалидности 2402 грн. - гонево!! Я получаю 2.000 !! Где 402 ?!!
Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:42
В статье идет речь о среднем размере пенсии.
Индивидуальный размер пенсии по инвалидности отличается от среднего и зависит от группы инвалидности, страхового стажа и размера пенсии по возрасту.
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