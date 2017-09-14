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На скільки виросли середні
пенсії в Україні: названо...

На скільки виросли середні пенсії в Україні: названо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 20:13

На скільки виросли середні пенсії в Україні: названо...

Пропонуємо до обговорення:
Лідером по зростанню є “довічне грошове утримання суддів”.

Дивися повний текст На скільки виросли середні пенсії в Україні: названо лідерів підвищення.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 20:14

С судьями это полная жесть. Всю каденцию взятки берут, скупают недвигу с элитными машинами, фаршируют 3х литровые банки баксами и еще пенсию 45 косарей имеют.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 20:32

  Ratatui написав:С судьями это полная жесть. Всю каденцию взятки берут, скупают недвигу с элитными машинами, фаршируют 3х литровые банки баксами и еще пенсию 45 косарей имеют.

Вселенская справедливость, кто имеет достаточные средства, тому и путевка и квартира от ведомства.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 22:07

Re: На скільки виросли середні пенсії в Україні: названо...

  Ratatui написав:С судьями это полная жесть
ну да словно они в АТО в окопах сидят? Может с военными их местами поменять? В стране война а они судей раскармливают... чего то бывший главКерманыч не то делал..а сейчас они его и закатают).
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 07:13

Re: На скільки виросли середні пенсії в Україні: названо...

“Пожизненное денежное содержание судей”, не вопрос, но если попался на взятке то пожизненно с конфискацией имущества всей родни.
sanystarkon
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 08:33

Re: На скільки виросли середні пенсії в Україні: названо...

Так потрібно ж найнижчим верствам піднімати пенсії суттєво, а верхнім - по на 200грн :)
Не Я
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 09:15

Судьям и им же подобным нужно вообще зарплаты убрать. Сомневаюсь что кто то из них уволится.
И по поводу самих сумм по зарплате. Сколько ни поднимай все равно будут брать взятки. У них в мозгу то что они на этом месте небольшой срок, а значит нужно рвать все что можно. Потому что потом не будет.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 15:12

Справедливостью пока даже не пахнет. У меня 28 лет стажа, а у соседки ни одного дня, и у неё сейчас пенсия больше, чем у меня, потому-что у неё была минимальная, а у меня нет 35 лет стажа.
kursatsky
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:27

Пенсии по инвалидности 2402 грн. - гонево!! Я получаю 2.000 !! Где 402 ?!!
depechemod1976
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:42

  depechemod1976 написав:Пенсии по инвалидности 2402 грн. - гонево!! Я получаю 2.000 !! Где 402 ?!!


В статье идет речь о среднем размере пенсии.
Индивидуальный размер пенсии по инвалидности отличается от среднего и зависит от группы инвалидности, страхового стажа и размера пенсии по возрасту.
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