За кожну згадку редакція нараховувала по три бали. За себе експерти голосувати не могли.
Дивися повний текст Бізнес назвав ідеальних кандидатів у прем'єри.
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Додано: Нед 21 лип, 2019 17:19
Бізнес назвав ідеальних кандидатів у прем'єри
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бізнес назвав ідеальних кандидатів у прем'єри.
Додано: Нед 21 лип, 2019 17:19
А кто из бывших заказал эту статью или перед кем прогнулись?
Или это первое апреля с опозданием?
Додано: Нед 21 лип, 2019 17:32
Re: Бізнес назвав ідеальних кандидатів у прем'єри
Устенко был бы лучший. Но боюсь этого не будет
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