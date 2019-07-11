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Бізнес назвав ідеальних
кандидатів у прем'єри

Бізнес назвав ідеальних кандидатів у прем'єри
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 17:19

Бізнес назвав ідеальних кандидатів у прем'єри

Пропонуємо до обговорення:
За кожну згадку редакція нараховувала по три бали. За себе експерти голосувати не могли.

Дивися повний текст Бізнес назвав ідеальних кандидатів у прем'єри.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 17:19

А кто из бывших заказал эту статью или перед кем прогнулись?
Или это первое апреля с опозданием?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 17:32

Re: Бізнес назвав ідеальних кандидатів у прем'єри

Устенко был бы лучший. Но боюсь этого не будет
otg
 
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