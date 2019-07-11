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Запланованих в Офісі президента грошей на ремонт доріг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 лип, 2019 15:38
Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури Володимир Омелян стверджує, що запланованих в Офісі президента 150 млрд грн для ремонту 24 тис. км основних автомагістралей державного значення вистачить лише на третину робіт.
Дивися повний текст Запланованих в Офісі президента грошей на ремонт доріг вистачить тільки на третину робіт - Омелян
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Додано: Пон 22 лип, 2019 15:47
Кажется, -1 ))
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