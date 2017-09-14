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📌 Скільки грошей витрачають українці на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 лип, 2019 18:38
Пропонуємо до обговорення:
Відпочинок, втім, як і робота, може бути різним та й часто залежить від кількості витрачених на нього грошей.
Дивися повний текст 📌 Скільки грошей витрачають українці на відпочинок влітку? (опитування Finance.ua)
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