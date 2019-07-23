RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Глава Lufthansa заявив, що
продавати авіаквитки дешевше,...

Глава Lufthansa заявив, що продавати авіаквитки дешевше,...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 17:55

Глава Lufthansa заявив, що продавати авіаквитки дешевше,...

Пропонуємо до обговорення:
Карстен Шпор заявив, що продаж авіаквитків за цінами нижчими, ніж 10 євро, — «безвідповідальний з політичної та економічної точки зору».

Дивися повний текст Глава Lufthansa заявив, що продавати авіаквитки дешевше, ніж 10 євро, «безвідповідально».
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89958
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 17:55

Так свою пусть и закрывают! Не нравится конкуренция видимо. 10 лет назад сан франциско - киев отдавал 2500уе, это было супер эконом классом. Сейчас цены упали почти в 10 раз. И думаю это как минимум связано с тем, что люди хотят летать чаще, а не только раз в жизни с таким прайсом
oleg_fist
Аватар користувача
 
Повідомлень: 91
З нами з: 06.11.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 09:13

oleg_fist Он не писал про $2500. Он писал про меньше 10 евро. И написал правильно.
sergnemo68
Аватар користувача
 
Повідомлень: 287
З нами з: 28.07.15
Подякував: 329 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 16:45

Так що Lufthansa припиняє літати? :)
folker
 
Повідомлень: 417
З нами з: 10.02.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fokus і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Долар дешевше 30 гривень: чого чекає український бізнес...
R2 » Сер 17 лип, 2019 15:32
1 80
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 лип, 2019 15:33
igorbuda52
Держфінмоніторинг заявив про відмивання понад 36 млрд...
R2 » Сер 17 лип, 2019 14:24
2 113
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 лип, 2019 14:35
ruvex
Глава МВФ Крістін Лагард йде у відставку
R2 » Сер 17 лип, 2019 11:57
1 39
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 лип, 2019 11:57
blueiceua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (13034)
24.07.2019 19:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.