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Скільки протримаються поставки
газу з Росії в Європу без...

Скільки протримаються поставки газу з Росії в Європу без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 16:30

  Sommer написав:
  zРадио написав:"Эффективные менеджеры" Нефтегаза уже профукали строительство СП2, не желая садиться за стол переговоров, тем самым поставив крест на статусе Украины как крупнейшего транзитера в среднесрочной перспективе.


И опять он пытается протолкнуть рашкинскую пропаганду.

Статус транзитера Украина могла сохранить, только продав трубу Газпрёму. См. пример Беларуси с их газовыми войнами.

Кроме того, СП-1 и СП-2 (как и остальные проекты) предназначены для того, чтобы пилить на них деньги - во-первых, нужные люди зарабатывают на прокладке, во-вторых стоимость транзита по ним выше, чем по украинской ГТС.

Поэтому вот эти вот стоны "ах, Украина виновата, не села за стол переговоров" - они предназначены для мышебратьевых потребителей, те еще могут поверить, они ко лжи привычные.


Совсем с головой не дружишь? Причем здесь рашкинская пропаганда, если это мы теряем 7% экспорта и своими же руками подводим себя к дефициту газа в 10 млрд кубов в год (треть потребностей)!

И ладно уже с СП1 - его профукали еще параредники, но если бы получатели миллиардных бонусов Коболевы озаботились продлением транзитного конкракта не в 2019-м, а хотя бы в 2017-м, СП2 бы не состоялся!

Этот проект стал возможным только благодаря позиции Германии, которая отчетливо понимала, что Нефтегазом управляет американская марионетка, прилагающая все усилия для препятствования российским поставкам в ЕС, и что транзит через Украину с 2020-го - под большим вопросом.

Это Коболеву незазорно поставить украинцев в ситуацию "прикруты" ради персональных плюшек, а немецким политикам такое и в голову не придет! Страх заставил их действовать - разрешение на строительство СП2 они выдали в аккурат в марте 2018-го после "победы" Нефтегаза в Стокгольмском арбитраже и реакции на это Газпрома, ограничившего поставки.

PS: да, ты еще совсем забыл упомянуть, что Нефтегаз под предводительством Коболева профукал 4 года, за которые можно было увеличить внутреннюю добычу на 30-40%. И деньги на это были, и воля политическая (по крайней мере исходя из риторики) - тоже. А воз и ныне там! Это тоже у тебя хватит ума назвать рашкинской пропагандой??
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 17:05

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:"Эффективные менеджеры" Нефтегаза уже профукали строительство СП2, не желая садиться за стол переговоров, тем самым поставив крест на статусе Украины как крупнейшего транзитера в среднесрочной перспективе.


И опять он пытается протолкнуть рашкинскую пропаганду.

Статус транзитера Украина могла сохранить, только продав трубу Газпрёму. См. пример Беларуси с их газовыми войнами.

Кроме того, СП-1 и СП-2 (как и остальные проекты) предназначены для того, чтобы пилить на них деньги - во-первых, нужные люди зарабатывают на прокладке, во-вторых стоимость транзита по ним выше, чем по украинской ГТС.

Поэтому вот эти вот стоны "ах, Украина виновата, не села за стол переговоров" - они предназначены для мышебратьевых потребителей, те еще могут поверить, они ко лжи привычные.


Совсем с головой не дружишь? Причем здесь рашкинская пропаганда


Сам задал вопрос.

И сам же ответил:
  zРадио написав:Этот проект стал возможным только благодаря позиции Германии, которая отчетливо понимала, что Нефтегазом управляет американская марионетка


Вот такие вот выдумки ты сюда и пытаешься продвигать.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 17:19

  Sommer написав:
Вот такие вот выдумки ты сюда и пытаешься продвигать.


Выдумки - это текст твоих методичек, на которых строится вся твоя аргументация. Я же анализирую факты и строю причинно-следственные связи.

Любимая отговорка порохофилов на разоблачения воровства и непрофессионализма Порошенко и его кодла - "это все рашкинская пропаганда".

Сами они (вы, в смысле) сопоставлять факты не желаете. По крайней мере пока. Как станет за что Зеленского критиковать, так сразу глаза раскроете. Собственно, уже начинаете.

Только репутации беспристрастных людей с позицией у вас все равно не будет - не нужно было 5 лет лизоблюдить :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 17:21

  zРадио написав:
  Sommer написав:
Вот такие вот выдумки ты сюда и пытаешься продвигать.


Выдумки - это текст твоих методичек, на которых строится вся твоя аргументация. Я же анализирую факты и строю причинно-следственные связи.


Это не отменяет факта того, что ты постишь сюда выдумки.
Которые почему-то частенько совпадают с лишнехромосомной пропагандой. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 17:30

  Sommer написав:
  zРадио написав:
  Sommer написав:
Вот такие вот выдумки ты сюда и пытаешься продвигать.


Выдумки - это текст твоих методичек, на которых строится вся твоя аргументация. Я же анализирую факты и строю причинно-следственные связи.


Это не отменяет факта того, что ты постишь сюда выдумки.
Которые почему-то частенько совпадают с лишнехромосомной пропагандой. :mrgreen:


Ну так предоставь опровержение! Слабо? Еще бы - ты назвал выдумкой разблокирование СП2 после кризиса "прикруты" в марте 2018-го, спровоцированного диспропорциональным решением Арбитража в пользу Украины.

То, что это медицинский факт, понятно всем - загуглить несложно, кто по памяти не вспомнит.

Но ты ведь даже последствия этой "победы" не способен объективно принять - выиграли единоразово 2,6 млрд, которые еще и взыскать проблематично, а проиграли - ни много, ни мало, 1,5 млрд ежегодно!!! Именно столько стоит транзит через ГТС 50 млрд кубов, которые пойдут по завершению строительства через СП2 в обход Украины...

Вот так твои хваленые "реформаторы" во всем - 1 шаг вперед, 4 - назад...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 18:57

Re: Скільки протримаються поставки газу з Росії в Європу без

В долгосрочной перспективе я не верю, что поставки Российской Федерации в Европу могут продолжаться без транзита через Украину более трех месяцев

Слова не мальчика, но большого профессионала и видимо очень–очень эффективного менеджера. :mrgreen:
Интересно, он тоже вместе с Коболевым премию раздерибанил?
И тоже, наверное, по мнению "бизнеса" вместе с шефом достоин работать в кабмине?
fokus
 
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