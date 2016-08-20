Скільки протримаються поставки газу з Росії в Європу без...

Додано: Сер 24 лип, 2019 23:10

Sommer написав: Прирост добычи газа в Украине увеличился в 6 раз Прирост добычи газа в Украине увеличился в 6 раз

Вы почти врете..как и ваш хозяин. Прирост добычи может и увеличился но вот что то Вы не написали за какой период. А в статье пишут что в период от 2016 года. Причем не ОБЬЕМ добычи а ПРИРОСТ. То есть если добыли в 2016 на ОДИН куб больше а в 2017 на 6 кубов то да ПРИРОСТ больше в 6 раз. И вроде как не врете)). Но а любом случае все это аж никак не перекрывает потребление и не дает газовой независимости.А теперь реальные цифры .. 2013 год времена Овоща добыча газа в Украине - > ПАТ “Укргазвидобування” - 15.3 млрд. кубВот оф документИ тот же ПАТ “Укргазвидобування” в 2017 году ->12,1 млрд. куб.Взято из статьи Sommer-а.То есть ва в 2017 году правительство Порошенко осознавая что идет ВОЙНА так боролось за газовую независимость Украины что "повысило" добычу газа аж до..А по факту в угоду оккупантам добыча была СНИЖЕНА. То есть помогая врагам Порошенко и его правительство по факту подсадило Украину еще глубже на газовую иглу Газпрома.Фактически правительство Порошенко увеличило нашу зависимость от Газпрома... причем конечным получателем денег после фирм-прокладок все равно стал Газпром. 15,3-12,1=3,2 млрд. куб.. вот настолько мы стали больше покупать у оккупантов газа из за действий шоколадной власти. Сумма денег потраченная на это вполне достаточна для финансирования сепраратистов на востоке страны.