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Скільки протримаються поставки
газу з Росії в Європу без...

Скільки протримаються поставки газу з Росії в Європу без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 21:49

Потому что это именно те разрешения, которые дают возможность, в конце концов, нарастить собственную добычу газа.
...
В то же время, в Нафтогазе отмечают, что между получением спецразрешения и началом добычи газа проходит около двух лет.

Статья от
20 августа 2016

т.е. с момента получения 9-ти разрешений в 2014-м прошло 5 лет, 4-х в 2015-м 4 года, 14-ти в 2016-м 3 года.

А повышения добычи газа как не было, так и нет. И зачем тогда гордиться разрешениями?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 22:01

Интересно как отличаются цены ???У кого ниже и на сколько?
vovanchikkvg
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 22:06

  yanyura написав:
Потому что это именно те разрешения, которые дают возможность, в конце концов, нарастить собственную добычу газа.
...
В то же время, в Нафтогазе отмечают, что между получением спецразрешения и началом добычи газа проходит около двух лет.

Статья от
20 августа 2016

т.е. с момента получения 9-ти разрешений в 2014-м прошло 5 лет, 4-х в 2015-м 4 года, 14-ти в 2016-м 3 года.

А повышения добычи газа как не было, так и нет.


Ну например:
Прирост добычи газа в Украине увеличился в 6 раз, — «Укргаздобыча»
https://www.capital.ua/ru/news/100516-prirost-dobychi-gaza-v-ukraine-uvelichilsya-v-6-raz-ukrgazdobycha
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 22:12

  Sommer написав:
  yanyura написав:
Потому что это именно те разрешения, которые дают возможность, в конце концов, нарастить собственную добычу газа.
...
В то же время, в Нафтогазе отмечают, что между получением спецразрешения и началом добычи газа проходит около двух лет.

Статья от
20 августа 2016

т.е. с момента получения 9-ти разрешений в 2014-м прошло 5 лет, 4-х в 2015-м 4 года, 14-ти в 2016-м 3 года.

А повышения добычи газа как не было, так и нет.


Ну например:
Прирост добычи газа в Украине увеличился в 6 раз, — «Укргаздобыча»
https://www.capital.ua/ru/news/100516-prirost-dobychi-gaza-v-ukraine-uvelichilsya-v-6-raz-ukrgazdobycha


у меня такой вопрос - как мы будем доставлять газ из точки А в Точку Б ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 23:10

Re: Скільки протримаються поставки газу з Росії в Європу без

  Sommer написав:Прирост добычи газа в Украине увеличился в 6 раз
Вы почти врете..как и ваш хозяин. Прирост добычи может и увеличился но вот что то Вы не написали за какой период. А в статье пишут что в период от 2016 года. Причем не ОБЬЕМ добычи а ПРИРОСТ. То есть если добыли в 2016 на ОДИН куб больше а в 2017 на 6 кубов то да ПРИРОСТ больше в 6 раз. И вроде как не врете)). Но а любом случае все это аж никак не перекрывает потребление и не дает газовой независимости.
А теперь реальные цифры .. 2013 год времена Овоща добыча газа в Украине - > ПАТ “Укргазвидобування” - 15.3 млрд. куб
Вот оф документ https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/327-2013-%D1%80#n7
И тот же ПАТ “Укргазвидобування” в 2017 году ->12,1 млрд. куб.
Взято из статьи Sommer-а.
То есть в 2013 году “Укргазвидобування” добывали 15.3 млрд. куб а в 2017 году правительство Порошенко осознавая что идет ВОЙНА так боролось за газовую независимость Украины что "повысило" добычу газа аж до 12,1 млрд. куб...
А по факту в угоду оккупантам добыча была СНИЖЕНА. То есть помогая врагам Порошенко и его правительство по факту подсадило Украину еще глубже на газовую иглу Газпрома.
Фактически правительство Порошенко увеличило нашу зависимость от Газпрома... причем конечным получателем денег после фирм-прокладок все равно стал Газпром. 15,3-12,1=3,2 млрд. куб.. вот настолько мы стали больше покупать у оккупантов газа из за действий шоколадной власти. Сумма денег потраченная на это вполне достаточна для финансирования сепраратистов на востоке страны.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 23:54

  Джон написав:То есть в 2013 году “Укргазвидобування” добывали 15.3 млрд. куб а в 2017 году правительство Порошенко осознавая что идет ВОЙНА так боролось за газовую независимость Украины что "повысило" добычу газа аж до 12,1 млрд. куб...
А по факту в угоду оккупантам добыча была СНИЖЕНА. То есть помогая врагам Порошенко и его правительство по факту подсадило Украину еще глубже на газовую иглу Газпрома.


Зрада, зрада, кругом зрада...
https://annualreport2015.naftogaz.com/ua/operacijna-dijalnist/vidobuvannja-gazu/
В 2015 році в Україні було вироблено 19,9 млрд куб. м газу (в 2014 році — 20,5 млрд куб. м)


http://ugv.com.ua/uk/page/ukrgazvidobuvanna-u-2017-roci-dosaglo-rekordnogo-za-ostanni-24-roki-vidobutku-gazu
ПАТ «Укргазвидобування» у 2017 році збільшило видобуток природного газу порівняно з 2016 роком на 4,4% (645 млн куб. м.), - до 15,25 млрд куб. м, що є рекордним рівнем за останні 24 роки.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 00:47

Sommer
Странно, что вы в своих доказательствах ограничиваетесь отрывочными данными вместо целостной картины. Хотя, если показать всю динамику, то картина неприглядная.
ДК «Укргазвидобування»... Є дочірньою компанією НАК «Нафтогаз України».

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0 ... 0%BD%D1%8F

А теперь смотрим динамику добычи газа с 1998-го по 2018-й

http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.ns ... e/big6.jpg

(Взято с оффсайта Нафтогаза http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.ns ... enDocument)

С 2014 началось снижение добычи газа Нафтогазом, в 2016-м - минимум за все годы (с 1998-го) до 15,9 млрд. куб. затем повышение на 0,4 млн.куб (2018) и 0,3 млн.куб (2018), но даже в 2018-м добывалось на 900 млн.куб меньше, чем в далеком 1998-м (минимальном по добыче газа в период 1998-2013).
yanyura
 
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