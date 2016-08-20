Скільки протримаються поставки газу з Росії в Європу без...
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Потому что это именно те разрешения, которые дают возможность, в конце концов, нарастить собственную добычу газа. ... В то же время, в Нафтогазе отмечают, что между получением спецразрешения и началом добычи газа проходит около двух лет.
Статья от
20 августа 2016
т.е. с момента получения 9-ти разрешений в 2014-м прошло 5 лет, 4-х в 2015-м 4 года, 14-ти в 2016-м 3 года.
А повышения добычи газа как не было, так и нет. И зачем тогда гордиться разрешениями?
Потому что это именно те разрешения, которые дают возможность, в конце концов, нарастить собственную добычу газа. ... В то же время, в Нафтогазе отмечают, что между получением спецразрешения и началом добычи газа проходит около двух лет.
Статья от
20 августа 2016
т.е. с момента получения 9-ти разрешений в 2014-м прошло 5 лет, 4-х в 2015-м 4 года, 14-ти в 2016-м 3 года.
Потому что это именно те разрешения, которые дают возможность, в конце концов, нарастить собственную добычу газа. ... В то же время, в Нафтогазе отмечают, что между получением спецразрешения и началом добычи газа проходит около двух лет.
Статья от
20 августа 2016
т.е. с момента получения 9-ти разрешений в 2014-м прошло 5 лет, 4-х в 2015-м 4 года, 14-ти в 2016-м 3 года.
Sommer написав:Прирост добычи газа в Украине увеличился в 6 раз
Вы почти врете..как и ваш хозяин. Прирост добычи может и увеличился но вот что то Вы не написали за какой период. А в статье пишут что в период от 2016 года. Причем не ОБЬЕМ добычи а ПРИРОСТ. То есть если добыли в 2016 на ОДИН куб больше а в 2017 на 6 кубов то да ПРИРОСТ больше в 6 раз. И вроде как не врете)). Но а любом случае все это аж никак не перекрывает потребление и не дает газовой независимости. А теперь реальные цифры .. 2013 год времена Овоща добыча газа в Украине - > ПАТ “Укргазвидобування” - 15.3 млрд. куб Вот оф документ https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/327-2013-%D1%80#n7 И тот же ПАТ “Укргазвидобування” в 2017 году ->12,1 млрд. куб. Взято из статьи Sommer-а. То есть в 2013 году “Укргазвидобування” добывали 15.3 млрд. куб а в 2017 году правительство Порошенко осознавая что идет ВОЙНА так боролось за газовую независимость Украины что "повысило" добычу газа аж до 12,1 млрд. куб... А по факту в угоду оккупантам добыча была СНИЖЕНА. То есть помогая врагам Порошенко и его правительство по факту подсадило Украину еще глубже на газовую иглу Газпрома. Фактически правительство Порошенко увеличило нашу зависимость от Газпрома... причем конечным получателем денег после фирм-прокладок все равно стал Газпром. 15,3-12,1=3,2 млрд. куб.. вот настолько мы стали больше покупать у оккупантов газа из за действий шоколадной власти. Сумма денег потраченная на это вполне достаточна для финансирования сепраратистов на востоке страны.
Джон написав:То есть в 2013 году “Укргазвидобування” добывали 15.3 млрд. куб а в 2017 году правительство Порошенко осознавая что идет ВОЙНА так боролось за газовую независимость Украины что "повысило" добычу газа аж до 12,1 млрд. куб... А по факту в угоду оккупантам добыча была СНИЖЕНА. То есть помогая врагам Порошенко и его правительство по факту подсадило Украину еще глубже на газовую иглу Газпрома.
С 2014 началось снижение добычи газа Нафтогазом, в 2016-м - минимум за все годы (с 1998-го) до 15,9 млрд. куб. затем повышение на 0,4 млн.куб (2018) и 0,3 млн.куб (2018), но даже в 2018-м добывалось на 900 млн.куб меньше, чем в далеком 1998-м (минимальном по добыче газа в период 1998-2013).