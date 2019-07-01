Так это не секрет никакой.
В январе 2009 г. «Газпром» заявил, что полностью прекращает поставки газа в Украину, но сохраняет его поставки в Европу в полном объеме.
Здесь-то и кроется тонкость.
Хотя и было тогда заявление, что вся украинская ГТС в реверсном режиме работала, но на самом деле применили "солдатскую" смекалку
Схема работы была примерно та же что используется и сегодня, с некоторыми отличиями.
Действительно, часть ГТС, там где технологически было возможно, пришлось реально запустить «на реверс» газа из наших западных хранилищ и для этого пришлось физически перекрыть «трубу» на вход с российской стороны, но часть ГТС как и ранее фигачила газ транзитом в ЕС.
Вот этим самым "транзитным" газом и обеспечивали весь юго-восток страны, а те объемы что отобрали по дороге, пополняли из ПГХ на западной границе - на выходе. Впрочем, так и сегодня делается.
Только вот тогда был транзит и соответственно давление в трубе. А если транзита нет? Только технологического газа для физического заполнения трубы и поддержания давления нужно несколько миллиардов кубов в год. Откуда его будут брать и за чей счет будет банкет?