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Російський газ можна замінити
катарським - "Нафтогаз"

Російський газ можна замінити катарським - "Нафтогаз"
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  #<123
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 21:01

  Sommer написав:
И как, во время газовой войны Мариуполь с Запорожьем вымерзли без газа?


Так это не секрет никакой.
В январе 2009 г. «Газпром» заявил, что полностью прекращает поставки газа в Украину, но сохраняет его поставки в Европу в полном объеме.

Здесь-то и кроется тонкость.
Хотя и было тогда заявление, что вся украинская ГТС в реверсном режиме работала, но на самом деле применили "солдатскую" смекалку 8)
Схема работы была примерно та же что используется и сегодня, с некоторыми отличиями.
Действительно, часть ГТС, там где технологически было возможно, пришлось реально запустить «на реверс» газа из наших западных хранилищ и для этого пришлось физически перекрыть «трубу» на вход с российской стороны, но часть ГТС как и ранее фигачила газ транзитом в ЕС.
Вот этим самым "транзитным" газом и обеспечивали весь юго-восток страны, а те объемы что отобрали по дороге, пополняли из ПГХ на западной границе - на выходе. Впрочем, так и сегодня делается.
Только вот тогда был транзит и соответственно давление в трубе. А если транзита нет? Только технологического газа для физического заполнения трубы и поддержания давления нужно несколько миллиардов кубов в год. Откуда его будут брать и за чей счет будет банкет?
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 21:31

  EKO написав:
  Sommer написав:
И как, во время газовой войны Мариуполь с Запорожьем вымерзли без газа?


Так это не секрет никакой.
В январе 2009 г. «Газпром» заявил, что полностью прекращает поставки газа в Украину, но сохраняет его поставки в Европу в полном объеме.


Да сейчас.

http://news.bigmir.net/business/93235
Европейские наблюдатели подтвердили возобновление поставок газа в Европу

"Сегодня мы наконец можем поприветствовать возобновление поставок газа. Россия открыла снабжение, а Украина дает возможность газа поступать в Европу", - сказал президент Еврокомиссии.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 11:40

Чем заместится газ Газпрома при прекращении работы ГТС
Российский СПГ-танкер поставил рекорд по времени прохождения Севморпути
МОСКВА, 26 июля 2019, 11:40 — REGNUM
Танкер ледового класса «Владимир Русанов» с грузом на борту преодолел ледовую часть Северного морского пути всего за шесть суток, установив новый рекорд по времени, сообщила пресс-служба компании «Новатэк».
Пройдя Севморпуть, судно доставило партию сжиженного природного газа из порта Сабетта в порт Тяньцзинь (Китай). При этом общее время прохождения пути также стало рекордным, составив 16 суток.
Как пояснил первый заместитель председателя правления ПАО «Новатэк» Лев Феодосьев, указанные достижения стали возможными благодаря накопленному опыту ледовой навигации и выдающимся ледовым характеристикам СПГ-танкеров, спроектированных специально для проекта «Ямал СПГ».

https://regnum.ru/news/economy/2673762.html
Думаю, не менее 150 млн. м3 в эквиваленте от Сабетты до мыса Дежнева (71-ый градус с.ш.) вдоль Чукотки/Камчатки/Курил на примерно 40-ой широты. За 16 дней. Этак до Гамбурга он за 6 доберется.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:23

Re: Російський газ можна замінити катарським -

  Волгарь написав:Российский СПГ-танкер поставил рекорд по времени прохождения Севморпути
а танкер то вооще то украинский а не московитов..
Танкер ледового класса «Владимир Русанов»
Страна постройки Украина
Дата постройки 01-01-1994 )))
https://www.korabel.ru/fleet/view/39052.html
Московиты уже давно сами ничего толкового построить не могут.
Остальные метановозки проекта Ямал принадлежат корейским Mitsui, TeekayLNG и греческой Dynagas.
Хотя нет есть исконно скреповая "гАрмата")) от которой Пентагон конечно же в ужасе а если ее еще завести..) а еще есть КА Педерация и РН Ангара которые строятся более 25+ лет и конечно же только благодаря этому не имеют - аналогОФФ в мире).
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:45

  Джон написав:..
Московиты уже давно сами ничего толкового построить не могут...
лучше бы похвалились бы успехами нашего кораблестроения. Русские деньги на танкеры найдут. Основной строитель танкеров вообще - Южная Корея
В ответ на восхваления Волгаря свои успехи надо в ответ предъявлять, ИМХО
Есть такие?
sequence
 
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