Додано: Чет 25 лип, 2019 21:01

Sommer написав:

И как, во время газовой войны Мариуполь с Запорожьем вымерзли без газа? И как, во время газовой войны Мариуполь с Запорожьем вымерзли без газа?

в Украину

но сохраняет его поставки в Европу

Так это не секрет никакой.В январе 2009 г. «Газпром», что полностью прекращает поставки газав полном объеме.Здесь-то и кроется тонкость.Хотя и было тогда заявление, что вся украинская ГТС врежиме работала, но на самом деле применили "солдатскую" смекалкуСхема работы была примерно та же что используется и сегодня, с некоторыми отличиями.Действительно, часть ГТС, там где технологически было возможно, пришлось реально запустить «на реверс» газа из наших западных хранилищ и для этого пришлось физически перекрыть «трубу» на вход с российской стороны, но часть ГТС как и ранее фигачила газ транзитом в ЕС.Вот этим самым "транзитным" газом и обеспечивали весь юго-восток страны, а те объемы что отобрали по дороге, пополняли из ПГХ на западной границе - на выходе. Впрочем, так и сегодня делается.Только вот тогда был транзит и соответственно давление в трубе. А если транзита нет? Только технологического газа для физического заполнения трубы и поддержания давления нужно несколько миллиардов кубов в год. Откуда его будут брать и за чей счет будет банкет?