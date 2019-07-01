Джон написав:

. Юридически Украина под руководством Порошенка покупала газ не-Газпрома. А фактически это газ страны- оккупанта. Вот физически в нашей трубе есть газ местный и россиянский. ВСЕ. Можно как и где угодно и через кого угодно оформлять покупки но газ или наш или московитов.Правительство Порошенка не смогло .. а скорее всего и не хотело ФИЗИЧЕСКИ покупать газ не у московитов. Сейчас же с катарским газом ситуация меняется. Это уже ФИЗИЧЕСКИ и РЕАЛЬНО газ не московитов. При порошенковской власти как не крути а конечным получателем наших денег за газ был Газпром. То есть правительство порошенка финансировало хоть и не напрямую страну-агрессора. Если правительство Зеленского решит вопрос о ФИЗИЧЕСКИХ поставках газа из Катара.. то в конечном итоге 1- наши деньги за газ попадут не московитам а катарцам. 2 - мы прекратим финансировать страну - агрессора. 3 Кричать как порошенко весной - прикрути -- прикрути.. надеюсь уже не придется.