Грецький острів Антикітера у південно-східній частині Пелопоносу робить все можливе, щоб привабити нових мешканців.
Дивися повний текст Грецький острів пропонує житло і 18 тисяч євро новим мешканцям.
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Додано: Нед 28 лип, 2019 14:33
Грецький острів пропонує житло і 18 тисяч євро новим...
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Дивися повний текст Грецький острів пропонує житло і 18 тисяч євро новим мешканцям.
Додано: Нед 28 лип, 2019 14:33
Це просто пропозиція-мрія всього життя для "маленької" родини мігрантів із 10 дітьми із Західної Африки.
Додано: Нед 28 лип, 2019 16:24
На 500 евро там не проживёшь. Всё привозное, в том числе и вода. Цены соответственно ещё те. Школы нет, как и больницы. От безнадёги спасают только туристы и козы.
Додано: Нед 28 лип, 2019 20:04
Чукча не читатель, чукча писатель? (с)
1.
Думаю очевидно, что вода в питание включена.
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