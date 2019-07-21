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Грецький острів пропонує житло
і 18 тисяч євро новим...

Грецький острів пропонує житло і 18 тисяч євро новим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 14:33

Грецький острів пропонує житло і 18 тисяч євро новим...

Пропонуємо до обговорення:
Грецький острів Антикітера у південно-східній частині Пелопоносу робить все можливе, щоб привабити нових мешканців.

Дивися повний текст Грецький острів пропонує житло і 18 тисяч євро новим мешканцям.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 14:33

Грецька влада готова запропонувати житло і харчування чотирьом родинам, які мають щонайменше троє дітей. Крім того, у вигляді бонусу такі родини отримуватимуть по 500 євро щомісячно протягом трьох років.

Це просто пропозиція-мрія всього життя для "маленької" родини мігрантів із 10 дітьми із Західної Африки.
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 16:24

На 500 евро там не проживёшь. Всё привозное, в том числе и вода. Цены соответственно ещё те. Школы нет, как и больницы. От безнадёги спасают только туристы и козы.
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 20:04

  warlamp написав:На 500 евро там не проживёшь. Всё привозное, в том числе и вода. Цены соответственно ещё те. Школы нет, как и больницы. От безнадёги спасают только туристы и козы.

Чукча не читатель, чукча писатель? (с)
1.
Греческие власти готовы предложить жилье и питание
Думаю очевидно, что вода в питание включена.
2.
Неудивительно, что на церемонию открытия местной школы, которая возобновила работу после 24 лет перерыва, поскольку в ней начали обучение трое детей, приезжал президент Греции
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