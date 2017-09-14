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Скільки українців готові
отримувати менше 10 тисяч -...

Скільки українців готові отримувати менше 10 тисяч -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 09:16

Скільки українців готові отримувати менше 10 тисяч -...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні роботу з зарплатою від 75 тисяч гривень шукають лише 0,2% людей.

Дивися повний текст Скільки українців готові отримувати менше 10 тисяч - дослідження (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 09:16

Исследование от OLX? Это шутка? Кто там вообще нормальную работу ищет
o_talavas
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 09:40

Украинцы много чего хотят, как показывают результаты выборов, - в основном это ничего не делать и ни за что самим не отвечать, но при этом что бы все окружающие делали и отвечали...
Недавно видел резюме одного "главного бухгалтера" - 25 лет, закончил какую-то шарагу, 1 год где-то кем-то работал, хочет 35 т. грн. и быть главбухом средненькой компании.
smart_analyst2017
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