Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Українці дедалі більше економлять на їжі — дослідження
Додано: Чет 30 жов, 2025 10:47
Додано: Сер 10 гру, 2025 10:16
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇
Скільки коштуватиме різдвяна вечеря у 2025 році
Додано: Чет 12 лют, 2026 16:14
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Чи зростуть ціни на продукти борщового набору через морози — відповідь Мінекономіки
Додано: Чет 12 лют, 2026 17:50
Українські олія і горох в Африці по WFP (world food program)
Додано: Чет 12 лют, 2026 17:54
Re: Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
Додано: Чет 12 лют, 2026 17:56
Наче скоротив , але не припинив повністю.
Конкретно ця місія - потоп в Мозамбік , Замбезі затопила величезні території .
Додано: Чет 12 лют, 2026 18:01
Re: Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
Вывозят от нас харч скоты
А нам уже гороховый суп варить не из чего и сало генеральское для зажарки подорожало.
Додано: Чет 12 лют, 2026 18:33
