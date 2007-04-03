RSS
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 10:47

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Українці дедалі більше економлять на їжі — дослідження
Ірина_
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 10:16

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Скільки коштуватиме різдвяна вечеря у 2025 році
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 16:14

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Чи зростуть ціни на продукти борщового набору через морози — відповідь Мінекономіки
Ірина_
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 17:50

Українські олія і горох в Африці по WFP (world food program)

Зображення
Зображення
Hotab
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 17:54

Re: Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

  Hotab написав:по WFP (world food program)

А хто їх зараз фінансує? Трамп ж порубав більшість програм
Faceless
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 17:56

  Faceless написав:
  Hotab написав:по WFP (world food program)

А хто їх зараз фінансує? Трамп ж порубав більшість програм

Наче скоротив , але не припинив повністю.
Конкретно ця місія - потоп в Мозамбік , Замбезі затопила величезні території .
Hotab
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 18:01

Re: Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

Вывозят от нас харч скоты
А нам уже гороховый суп варить не из чего и сало генеральское для зажарки подорожало.
барабашов
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 18:33

  барабашов написав:А нам уже гороховый суп варить не из чего

Видобуток газу впаде?
А якщо лякати?
Hotab
Powered by phpBB.