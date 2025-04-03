stm написав:andrijk777 написав:
Все ДУЖЕ просто.
Дивіться на курс. Якщо курс падає - то вже надрукували багато. Якщо курс стане 150 - то це ще норм. Якщо вище - тоді вже є деякі проблеми в РФ.
*насправді потрібно дивитись на інфляцію. Але вас накачали казками про інфляцію 25-50%, то ці казки породжують наступні казки. Тому для вас - тільки курс.
Я дивилась курс у союзі був 1$ за 1 рупь незмінно. Ті, хто міняв могли сісти у тюрму, то було незаконно )
Але питання, чи можу я брати за істину що друк коштів до нескінченності можливий, якщо курс 1рупь за 1$, 1$ за 80 рублів?
Пропорція різна, сенс зберігається. Дивитися на борги до мають значення після? Чи не вони приводять до того що після?
Ви купували хоч раз долляри при комуняках???