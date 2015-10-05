Hotab написав:
Я недавно здавав льотні екзамени за допомогою Грок . Взяв на 3 дні (пробні безкоштовні) «супер Грок» . Екзамени на англ. Вся інформація в основному на ресурсах ICAO . Деякі відповіді ШІ мені не подобались і я давав свої замість його . В результаті Грок дав десь 20-25% помилок. В основному все було в прохідному балі.
ты не понимаешь... ответы на любые экзамены заранее известны, кроме редких случаев когда решения у задачи нет. А вот потребовать от иишки синтезировать что то новое желательно рабочее и со смыслом это уже уровень.
Причём в случае с грок процесс полностью управляемый, он чутко реагирует на все просьбы и замечания, признаёт ошибки, объясняет откуда данная ошибка возникла. По сути имитация работы мозга.
Какие возможности это открывает? В авиации я ни бум бум скажу про психологию. Загружаешь в иишку полный психологический потрет человека (например проблемного подростка) и моделируешь его реакции на ту или иную терапию или просто прогнозируешь чего завтра ждать.
До сих пор такого не было, потому что психологический портрет это биг дата. Хз на какое количество терабайт. Но после того как он будет собран (отдельная проблема как это сделать не обвешивая человека камерами и микрофонами) вероятность предикций будет очень высокая. Близкая к 100%. И чем менее творческий человек, тем более он предсказуем.
из минусов. приватности станет ещё меньше. Кругом будут камеры с ии мгновенно определяющие личность. Например грок в моем смартфоне и так много знает обо мне. Может ни с того ни с сего спросить как поживает мой самокат, не разочарован ли я в этой модели, про здоровье, про науку и т.д. всё о чём я с ним общался даже давно.