Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 12 лют, 2026 18:44
Faceless написав:
Та в мене в квартирі 50А на фазу стоїть:)
1фазное подключение?
подскажите сколько у вас в договоре указана мощность подключения кВт?
Прохожий
Повідомлень: 14294
З нами з: 05.06.13
Подякував: 934 раз.
Подякували: 1465 раз.
Профіль
1
1
Додано: Чет 12 лют, 2026 18:45
Vadim_ написав:
проблема ещ' и в том шо біл какой то закон шо давайте наріду сколько попросят , но трансформатор остался старім и не может столько дать ампер
Я ж не спорю. Это всё по моей второй ссылке есть. И что уже официально, что каждая заявка удовлетворяется в индивидуальном порядке и опять не пойми по каким ценам и срокам. А каменты - зачитаешься. Особенно умилило: "потребовали доплатить 7000 грн на замену трансформатора потому, что старый запрошенную нагрузку не потянет". Не дорогие были трансформаторы в 2013 году. Даже учитывая, что это доллар ещё по 8.
Востаннє редагувалось
moveton
в Чет 12 лют, 2026 18:47, всього редагувалось 1 раз.
moveton
Повідомлень: 6643
З нами з: 23.03.18
Подякував: 106 раз.
Подякували: 814 раз.
Профіль
3
9
1
Додано: Чет 12 лют, 2026 18:46
Прохожий написав: Faceless написав:
Та в мене в квартирі 50А на фазу стоїть:)
1фазное подключение?
подскажите сколько у вас в договоре указана мощность подключения кВт?
Трифазне
Але в договорі 5кВт
Faceless
Модератор
Повідомлень: 37344
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1502 раз.
Подякували: 8296 раз.
Профіль
4
9
3
Додано: Чет 12 лют, 2026 18:59
Faceless написав: Прохожий написав: Faceless написав:
Та в мене в квартирі 50А на фазу стоїть:)
1фазное подключение?
подскажите сколько у вас в договоре указана мощность подключения кВт?
Трифазне
Але в договорі 5кВт
и вводной автомат 3ф 50А с пломбой ДТЕК?
Прохожий
Повідомлень: 14294
З нами з: 05.06.13
Подякував: 934 раз.
Подякували: 1465 раз.
Профіль
1
1
Додано: Чет 12 лют, 2026 19:26
Прохожий написав: Faceless написав: Прохожий написав:[quote="5931416:Faceless"]Та в мене в квартирі 50А на фазу стоїть:)
1фазное подключение?
подскажите сколько у вас в договоре указана мощность подключения кВт?
Трифазне
Але в договорі 5кВт
и вводной автомат 3ф 50А с пломбой ДТЕК?[/quote]Якось так вийшло. Не я ставив
Коли міняв лічильник то люди з ДТЕК теж щось подивувалися але врешті нічого не змінилось
Faceless
Модератор
Повідомлень: 37344
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1502 раз.
Подякували: 8296 раз.
Профіль
4
9
3
Додано: Чет 12 лют, 2026 19:46
Faceless написав: Прохожий написав: Faceless написав:
Трифазне
Але в договорі 5кВт
и вводной автомат 3ф 50А с пломбой ДТЕК?
Якось так вийшло. Не я ставив
Коли міняв лічильник то люди з ДТЕК теж щось подивувалися але врешті нічого не змінилось
вот
поэтому
и горят щитовые в домах и реже ТП
у меня вводной 3ф 50А договорная мощность 20кВт
Прохожий
Повідомлень: 14294
З нами з: 05.06.13
Подякував: 934 раз.
Подякували: 1465 раз.
Профіль
1
1
Додано: Чет 12 лют, 2026 20:09
Прохожий написав: Faceless написав: Прохожий написав:
[quote="5931498:Faceless"]Трифазне
Але в договорі 5кВт
и вводной автомат 3ф 50А с пломбой ДТЕК?
Якось так вийшло. Не я ставив
Коли міняв лічильник то люди з ДТЕК теж щось подивувалися але врешті нічого не змінилось
вот
поэтому
и горят щитовые в домах и реже ТП
у меня вводной 3ф 50А договорная мощность 20кВт[/quote]В квартирі у мене куди менше автомат, я ж не псих
Faceless
Модератор
Повідомлень: 37344
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1502 раз.
Подякували: 8296 раз.
Профіль
4
9
3
Додано: Чет 12 лют, 2026 20:41
Прохожий написав: Faceless написав: Прохожий написав:и вводной автомат 3ф 50А с пломбой ДТЕК? Якось так вийшло. Не я ставив
Коли міняв лічильник то люди з ДТЕК теж щось подивувалися але врешті нічого не змінилось
вот
поэтому
и горят щитовые в домах и реже ТП
у меня вводной 3ф 50А договорная мощность 20кВт
жирно живете парни. 3Ф 50А это 33-35кВт. при 5кВт и 20кВт )
у меня 32А при договорных 15кВт, что ровно по договору
adeges
Повідомлень: 4606
З нами з: 14.03.06
Подякував: 435 раз.
Подякували: 1076 раз.
Профіль
Додано: Чет 12 лют, 2026 20:42
adeges Для квартири більше ніж потрібно. 10-ки в принципі достатньо . Для будинку в залежності що там є)
Hotab
Форумчанин року
Повідомлень: 17809
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2569 раз.
Профіль
6
6
4
Додано: Чет 12 лют, 2026 23:52
емкость 2500. за такую емкость цена халява. советую брать.
замеры выложу папизже
https://rozetka.com.ua/ua/569367982/p569367982/
Wirująświatła
Повідомлень: 31554
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2538 раз.
Подякували: 3518 раз.
Профіль
2
3
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
,
Модератор