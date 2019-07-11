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Люди Коломойського погрожують припинити роботу заводу,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 сер, 2019 16:19
Пропонуємо до обговорення:
Феросплавники пригрозили зупинкою підприємств в разі відмови надати пільговий тариф на електроенергію. Про це заявив представник Запорізького заводу феросплавів Микола Ковтун.
Дивися повний текст Люди Коломойського погрожують припинити роботу заводу, вимагаючи знизити тариф на електрику
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Додано: Чет 01 сер, 2019 16:19
Мне тоже не нравятся тарифы мне тоже сделайте скидку
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Додано: Чет 01 сер, 2019 17:08
Что, очередное проявление "жити по-новому"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Sommer
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