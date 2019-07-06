Чем оплачивать авиабилеты на сайтах авиакомпаний ?
В первую очередь - международные.
Тут есть несколько аспектов.
1. Валюта карты. На сайте цена рисуется в грн, но возможен вариант, когда с карты будет списываться валюта по не очень хорошим курсам.
2. Кешбек, конечно же )
3. Бонусные программы: "мили", скидки, промо и тд.
4. Через какой сервис искать билеты и на каком сайте их покупать ?
5. Когда покупать ? Чем раньше - тем лучше, или возможны варианты ?
6. Лучше сразу "туда-обратно" или возможны варианты ?
Хотелось бы услышать лайфхаки от бывалых "летунов".
Для конкретики - на данный момент интересуют билеты в Израиль компании МАУ (наверное)