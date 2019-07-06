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Чем оплачивать авиабилеты
на сайтах авиакомпаний ?

Чем оплачивать авиабилеты на сайтах авиакомпаний ?
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 08:11

Чем оплачивать авиабилеты на сайтах авиакомпаний ?

Чем оплачивать авиабилеты на сайтах авиакомпаний ?
В первую очередь - международные.

Тут есть несколько аспектов.
1. Валюта карты. На сайте цена рисуется в грн, но возможен вариант, когда с карты будет списываться валюта по не очень хорошим курсам.
2. Кешбек, конечно же )
3. Бонусные программы: "мили", скидки, промо и тд.
4. Через какой сервис искать билеты и на каком сайте их покупать ?
5. Когда покупать ? Чем раньше - тем лучше, или возможны варианты ?
6. Лучше сразу "туда-обратно" или возможны варианты ?

Хотелось бы услышать лайфхаки от бывалых "летунов".

Для конкретики - на данный момент интересуют билеты в Израиль компании МАУ (наверное)
mustbe
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