Ціна на молочні продукти підвищується швидше, ніж у 2018 році.
Дивися повний текст Молочні продукти за півроку подорожчали на 4,5%.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 08:37
Молочні продукти за півроку подорожчали на 4,5%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Молочні продукти за півроку подорожчали на 4,5%.
Додано: Пон 05 сер, 2019 08:37
Для тех кто не знает. У населения молокозаводы покупают жирнючее молоко по 4 грн за ЛИТР. Корова в день в среднем может дать 10 литров молока. Если все сдать это 40 грн. Пачка сигарет. Сколько в магазинах стоит перегон(обезжиренное молоко)? Гривен 25 за 900 грамм?
Я бы вообще не сдавал. Лучще свиней молоком поить чем сдавать ворью.
Какие вы говорите сейчас средние зарплаты?
Бабка моей жены фигачит целый день за пачку сигарет.
Додано: Пон 05 сер, 2019 12:04
Вы что!!! Я слышал, что владельцы "Молочного Альянса", это молоко Яготинское, говорят, что они нищенствуют! С трудом зарабатывают по 1 грн за литр! И сыр свой продать не могут, одна голландия и швейцария на полках магазинов! Надо срочно поддержать своего производителя! Желательно деньгами из бюджета, и побольше, чтобы переплюнуть Европу!
А, забыл еще, молоком у нас заниматься совсем не выгодно, не подумайте. Потому всякие фермерские ларьки, которых везде уже как грибов, это тоже от нищеты. И эти из Молочного Альянса теперь больницу с горя строят. Они еще не знают, что у нас и медицина невыгодная, все бесплатно.
Додано: Пон 05 сер, 2019 12:37
alter Коректніше сказати так - співвласник МА сказав, що на 1 літрі придбаного молока вони (МА) заробляють 1 грн. Тобто мова йде про прибуток (доходи-витрати) з переробки 1 літра. І там же він написав, що в Європі виробництво молока дотується державою, а у нас - ні. І оскільки ситуація саме така, то в Україні цей "бізнес" (мова про молочне фермерство) з кожним роком все більше згортається, бо він не може витримати конкуренції з Європою.
Додано: Пон 05 сер, 2019 13:03
Тобто, закупуповуючи літр молока за 4 грн вони продають його вроздріб за 25-27 грн, заробляючи лише 1 грн? Щось не те з цім бізнесом. Можливо, це казочки для податкової, а можливо, властивість деяких українських "бізнесменів" прибіднятися.
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