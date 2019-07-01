Ціна на молочні продукти підвищується швидше, ніж у 2018 році.
Дивися повний текст Молочні продукти за півроку подорожчали на 4,5%.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 08:37
Молочні продукти за півроку подорожчали на 4,5%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Молочні продукти за півроку подорожчали на 4,5%.
Додано: Пон 05 сер, 2019 08:37
Для тех кто не знает. У населения молокозаводы покупают жирнючее молоко по 4 грн за ЛИТР. Корова в день в среднем может дать 10 литров молока. Если все сдать это 40 грн. Пачка сигарет. Сколько в магазинах стоит перегон(обезжиренное молоко)? Гривен 25 за 900 грамм?
Я бы вообще не сдавал. Лучще свиней молоком поить чем сдавать ворью.
Какие вы говорите сейчас средние зарплаты?
Бабка моей жены фигачит целый день за пачку сигарет.
Додано: Пон 05 сер, 2019 12:04
Вы что!!! Я слышал, что владельцы "Молочного Альянса", это молоко Яготинское, говорят, что они нищенствуют! С трудом зарабатывают по 1 грн за литр! И сыр свой продать не могут, одна голландия и швейцария на полках магазинов! Надо срочно поддержать своего производителя! Желательно деньгами из бюджета, и побольше, чтобы переплюнуть Европу!
А, забыл еще, молоком у нас заниматься совсем не выгодно, не подумайте. Потому всякие фермерские ларьки, которых везде уже как грибов, это тоже от нищеты. И эти из Молочного Альянса теперь больницу с горя строят. Они еще не знают, что у нас и медицина невыгодная, все бесплатно.
Додано: Пон 05 сер, 2019 12:37
alter Коректніше сказати так - співвласник МА сказав, що на 1 літрі придбаного молока вони (МА) заробляють 1 грн. Тобто мова йде про прибуток (доходи-витрати) з переробки 1 літра. І там же він написав, що в Європі виробництво молока дотується державою, а у нас - ні. І оскільки ситуація саме така, то в Україні цей "бізнес" (мова про молочне фермерство) з кожним роком все більше згортається, бо він не може витримати конкуренції з Європою.
Додано: Пон 05 сер, 2019 13:03
Тобто, закупуповуючи літр молока за 4 грн вони продають його вроздріб за 25-27 грн, заробляючи лише 1 грн? Щось не те з цім бізнесом. Можливо, це казочки для податкової, а можливо, властивість деяких українських "бізнесменів" прибіднятися.
Додано: Пон 05 сер, 2019 13:35
alter Варіантів декілька. Або не 4 грн/л, або (точніше, точно) не 25-27 грн за упаковку - для мереж на опті ціна точно інша... Хто зна, які у них насправді накладні і що вони включають в видатки - з тих чи інших міркувань) Там сама суть посту пана Деркача в тому, що "Нам все-одно скільки коштує літр молока - ми свою гривню з літра переробки будемо мати". "Подводили итоги работы холдинга Молочный альянс за второй квартал. В целом, закончили неплохо. Переработали 90 тыс. тонн молока. Произвели продукции на 1.5 млрд. грн. Увеличили экспорт. Пообсуждали инвестиционные планы на следующий год. Есть масса идей. Но есть и большая тревога. В первую очередь, по сырам. На полке магазина уже не украинские производители конкурируют между собой, а голландские с польскими. В первом полугодии в Украине произведено 25 тыс. тонн сыров, а импорта завезено 5.8. В прошлом году он вырос на 37 процентов за год, в этом уже на 55. В магазине импортный сыр того же типа стоит на 10-20 процентов дешевле украинского. Причина проста, как мычание. Цены на молочное сырьё в Украине уже превышают европейские. С начала года они выросли на 11 процентов. Наш рынок открыт всем ветрам. Его никто не думает защищать. Из ЕС к нам везут всё, что хотят в любых объёмах. Мы же, установленные ЕС для украинских производителей мизерные квоты, выбираем за 1 день. По тому же маслу, например. Ладно, квоты квотами. Скажите, как наш фермер может конкурировать по цене со своими польскими и голландскими коллегами. Если они все сидят на государственных субсидиях. На которые идёт 20 процентов бюджета ЕС. Более 30 млрд. евро в год только на животноводство. А в целом на АПК, 100 млрд. Из за того, что всё молоко дотируется государством, польский молокозавод платит за литр молока сорта "экстра" 9 грн., а наш 11.50. Как можно конкурировать с такой разницей в цене. Идти вниз по качеству и цене сырья, а соответственно и по качеству готовой продукции. В итоге этот демпинговый дотационный сыр из Польши, Голландии, Германии, Литвы и тд. валит к нам потоком, убивая местного производителя. Кто-то скажет, а что ж в этом плохого. Купить дешевый польский сыр в магазине. Да вроде и ничего плохого. Правда вскоре наш владелец коровы, который не сможет конкурировать с польским, зарежет её. Он же не дурак кормить бесплатно. После чего цены ещё вырастут. На молоко, на кефир, на творог. А потом их вытеснит импорт. Со сроками хранения до бесконечности. С соответствующими “добавочками”. Потому, что привычного натурального, со сроком реализации 2-3 недели, завезти не получится. Расстояния не те. Кстати, коров уже активно режут. Люди, которые в теме, говорят, что и до 30 процентов местами. Наша средняя рентабельность по холдингу 11-12 процентов. Мы зарабатываем 1 гривну на 1 литре молока. Выжили в 2014 году, выживем и дальше. Без льгот и субсидий. Дело не в нас. Если государство не начнёт защищать свой внутренний рынок от демпингового и дотационного импорта, животноводство в стране пойдёт под нож." (С) Олександр Деркач, fb, 29.07.19 До речі, в коментарях за вчора до того ж посту є дещо інші цифри щодо вартості прийомки молока...
Додано: Пон 05 сер, 2019 13:43
Re: Молочні продукти за півроку подорожчали на 4,5%
Проводил расчеты для вложения в этот бизнесс, покупка 5-5,5 грн/л, (подготовка) далее разведение водой (0,5%, 1,5%, 3,2%), добавление порошков, пальмового масла и эмульгатора. и того по сырью литр 3,0-4,1 грн (с учетом амортизации оборудования) 6,2 грн/л, доставка и зп - 7,8-8,5, для того чтоб не отдавать налог все заказывают псевдоуслуги и это поднимает цену до 13,5-19 грн/л. на опте для магазина, Магазин ставит наценку 3-7 грн/л. Налоговая в курсе и берет деньги, схемы придуманы в самой налоговой академии в Ирпене. Кст поражаюсь идиотизму народа который провалил партию 5.10 на всех выборах. Теперь пейте. И слушайте как важно за ваш счет через государство дотировать Молочку и яйца ведь в европе конкуренция и т.д.
Додано: Пон 05 сер, 2019 16:24
В ваших расчётах не учтено получение дорогого "побочного" продукта - сливочного масла. Вместо которого потом в обезжиренное молоко добавляется дешёвое пальмовое.
Додано: Пон 05 сер, 2019 16:37
Ви повний делитант і зрадофіл.
Читайте і мотайте на вус:
Молоко для ТОПових виробників закуповується на спеціалізованих фермах і по ціні не 4 грн, а 9-10 грн/л. Далі включаються всі можливі витрати і готовий товар продається в той же Новус за 18-20 грн/л. То про яку надмаржу ви говорите? Продаж молока в чистому вигляді не є високорентабельним для виробника. Краще робити з нього якісь йогурти та сирочки смачні. Там набагато більше доданої вартості буде.
Додано: Пон 05 сер, 2019 19:19
Re: Молочні продукти за півроку подорожчали на 4,5%
Просто наши олигархи в себестоимость продукции вкладывают покупки всяких Dassault Falcon 7X и вилл в Испании по 3000 м2. А потом плачутся. Шаровая земля, шаровая раб. сила, налоги они не платят и все плачутся.
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