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КНДР за допомогою хакерів
викрала близько $2 млрд

КНДР за допомогою хакерів викрала близько $2 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 09:11

КНДР за допомогою хакерів викрала близько $2 млрд

Пропонуємо до обговорення:
Північна Корея вдосконалює методи кібератак на банки і біржі криптовалют, викравши при цьому вже близько $2 млрд.

Дивися повний текст КНДР за допомогою хакерів викрала близько $2 млрд.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 09:11

Звучит не очень убедительно.
Там то и интернета нормального нет, какие хакеры.
И какие доказательства?
blueiceua
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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