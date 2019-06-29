Північна Корея вдосконалює методи кібератак на банки і біржі криптовалют, викравши при цьому вже близько $2 млрд.
Дивися повний текст КНДР за допомогою хакерів викрала близько $2 млрд.
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Додано: Сер 07 сер, 2019 09:11
КНДР за допомогою хакерів викрала близько $2 млрд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст КНДР за допомогою хакерів викрала близько $2 млрд.
Додано: Сер 07 сер, 2019 09:11
Звучит не очень убедительно.
Там то и интернета нормального нет, какие хакеры.
И какие доказательства?
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