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Найбагатші люди світу втратили 117 млрд доларів за день
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 сер, 2019 10:43
Пропонуємо до обговорення:
За підсумки торгів, які відбулися в понеділок, 5 серпня, 500 найбагатших людей світу втратили 2,1% своїх сукупних статків, або 117 млрд доларів.
Дивися повний текст Найбагатші люди світу втратили 117 млрд доларів за день
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Додано: Сер 07 сер, 2019 10:44
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