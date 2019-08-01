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Найбагатші люди світу втратили
117 млрд доларів за день

Найбагатші люди світу втратили 117 млрд доларів за день
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 10:43

Найбагатші люди світу втратили 117 млрд доларів за день

Пропонуємо до обговорення:
За підсумки торгів, які відбулися в понеділок, 5 серпня, 500 найбагатших людей світу втратили 2,1% своїх сукупних статків, або 117 млрд доларів.

Дивися повний текст Найбагатші люди світу втратили 117 млрд доларів за день.
R2
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Жадность наказуема
blueiceua
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Типичная логика обывателя - если богатый, значит жадный. (+ отнять и поделить и т.д.)
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