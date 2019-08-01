За підсумки торгів, які відбулися в понеділок, 5 серпня, 500 найбагатших людей світу втратили 2,1% своїх сукупних статків, або 117 млрд доларів.
Дивися повний текст Найбагатші люди світу втратили 117 млрд доларів за день.
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Додано: Сер 07 сер, 2019 10:43
Найбагатші люди світу втратили 117 млрд доларів за день
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Дивися повний текст Найбагатші люди світу втратили 117 млрд доларів за день.
Додано: Сер 07 сер, 2019 14:00
blueiceua
Типичная логика обывателя - если богатый, значит жадный. (+ отнять и поделить и т.д.)
Додано: Сер 07 сер, 2019 16:07
Додано: Сер 07 сер, 2019 18:16
"даже с учетом потерь совокупное состояние с 1го января выросло на 11%"- то есть 20% годовых, абсурд, который ничем хорошим, имхо, не закончится
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