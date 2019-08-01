За підсумки торгів, які відбулися в понеділок, 5 серпня, 500 найбагатших людей світу втратили 2,1% своїх сукупних статків, або 117 млрд доларів.
Дивися повний текст Найбагатші люди світу втратили 117 млрд доларів за день.
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Додано: Сер 07 сер, 2019 10:43
Найбагатші люди світу втратили 117 млрд доларів за день
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Найбагатші люди світу втратили 117 млрд доларів за день.
Додано: Сер 07 сер, 2019 14:00
blueiceua
Типичная логика обывателя - если богатый, значит жадный. (+ отнять и поделить и т.д.)
Додано: Сер 07 сер, 2019 16:07
Додано: Сер 07 сер, 2019 18:16
"даже с учетом потерь совокупное состояние с 1го января выросло на 11%"- то есть 20% годовых, абсурд, который ничем хорошим, имхо, не закончится
Додано: Сер 07 сер, 2019 20:16
А завтра всё отрастёт и можно написать обратное. В общем, новость из ничего. Каждый день торгуются акции - как таковой зафиксированной прибыли или убытка нет, пока не вышел из них.
Додано: Сер 07 сер, 2019 20:24
Re: Найбагатші люди світу втратили 117 млрд доларів за день
На фото вы видите достаточно успешную по меркам США семью. У них есть просторная кухня и мясо на столе. Но присмотритесь внимательно к этой картинке мнимого благополучия.
1. На фото нет ложек и вилок, только деревянные приборы. Они не могут себе позволить купить металлические приборы, и глава семьи вынужден тратить свой досуг на изготовление столовых приборов из дерева.
2. Они лепят пельмени вдвоём и на фото нет холодильника. Знаете что это значит? Им приходится лепить пельмени в четыре руки, чтобы сэкономить время и не дать продуктам испортиться, холодильника-то нет. Возможно, это ужин не для одной семьи, а для целой общины, которые смогли скопить денег на несколько килограммов свинины.
3. На фото нет никакой бытовой техники. Обратите внимание: мы видим на картинке розетки, но нет ни чайника, ни кухонного комбайна, ни микроволновки.
4. На главе семьи явно видавшая виды футболка, которую он не может сменить на что-то более новое.
5. Ну и самое главное доказательство крайней бедности семьи на фото - отсутствие занавесок на окне. Можете ли вы представить себе такое у нас, чтобы людям не на что было купить занавески?
Как мы много раз уже говорили, не доверяйте первым обманчивым впечатлениям так называемого благополучия западного общества. Если вы присмотритесь чуть внимательнее, вы сами сможете многое увидеть и понять.
Искренне желаем семье на фото преодоления жизненных невзгод и крепкого здоровья. Когда-нибудь и они смогут позволить себе холодильник и другую бытовую технику, которая есть в каждой украинской семье. Надеемся, мужчине на этом фото не придётся угробить ради этого лучшие годы жизни на нелюбимую работу с ужасными условиями труда и ненормированным рабочим днём.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Сер 07 сер, 2019 21:25
Да и мебель какая-то потертая, с помойки наверное.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Сер 07 сер, 2019 21:39
Re: Найбагатші люди світу втратили 117 млрд доларів за день
Люди насолоджуються нормальним життям. Не проводять свій час так як зерадіо,який поливає всіх га..ом.
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