У 2018 році Німеччина стала як найбільшим імпортером товарів з Росії (33 млрд євро), так і найбільшим експортером в Росію (26 млрд євро).
Дивися повний текст Німеччина стала найбільшим торговельним партнером РФ серед країн ЄС.
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Додано: Сер 07 сер, 2019 11:00
Німеччина стала найбільшим торговельним партнером РФ...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Німеччина стала найбільшим торговельним партнером РФ серед країн ЄС.
Додано: Сер 07 сер, 2019 11:00
Россия ничего не производит поэтому сформировать добавочную стоимость не может и продаёт в основном только первичное сырьё.
Додано: Сер 07 сер, 2019 11:07
Как и Украина собственно.
Теперь уже точно не вернусь
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