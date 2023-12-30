RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Рейтинг банків із
найбільшим річним прибутком

Рейтинг банків із найбільшим річним прибутком
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 11:41

Рейтинг банків із найбільшим річним прибутком

Пропонуємо до обговорення:
Найбільше заробив ПриватБанк — 37,765 млрд грн.

Дивися повний текст
Рейтинг банків із найбільшим річним прибутком
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99701
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 11:41

Майже перемога за перемогою, а де список збиткових банків та суми їх збитків?
salvydas
 
Повідомлень: 112
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:41

  salvydas написав:Майже перемога за перемогою, а де список збиткових банків та суми їх збитків?


Де?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9565
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 888 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці почали забирати гроші з банків: Гетманцев...
R2 » Чет 15 лют, 2024 11:37
2 50
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лют, 2024 12:42
Investor_K
Якими смартфонами користувачі задоволені найбільше — рейтинг
R2 » Сер 07 лют, 2024 23:03
2 378
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лют, 2024 08:38
Примат
В Асоціації українських банків розповіли, чи вигідні...
R2 » Суб 30 гру, 2023 23:23
1 335
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 гру, 2023 23:24
hazanovich_alexey

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11317)
15.02.2024 12:48
Ринок ОВДП (5672)
15.02.2024 12:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.