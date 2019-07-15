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Німеччина стала найбільшим
торговельним партнером РФ...

Німеччина стала найбільшим торговельним партнером РФ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 11:00

Німеччина стала найбільшим торговельним партнером РФ...

Пропонуємо до обговорення:
У 2018 році Німеччина стала як найбільшим імпортером товарів з Росії (33 млрд євро), так і найбільшим експортером в Росію (26 млрд євро).

Дивися повний текст Німеччина стала найбільшим торговельним партнером РФ серед країн ЄС.
R2
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Россия ничего не производит поэтому сформировать добавочную стоимость не может и продаёт в основном только первичное сырьё.
cia
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 11:07

  cia написав:Россия ничего не производит поэтому сформировать добавочную стоимость не может и продаёт в основном только первичное сырьё.


Как и Украина собственно.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 11:27

Это та, которая очень сильно обеспокоена?
p_a_l
 
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