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Доставка из Китая -
экономьте время и деньги

Доставка из Китая - экономьте время и деньги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 16:09

Доставка из Китая - экономьте время и деньги

Пропонуємо до обговорення:
Китайская продукция уже на протяжении многих лет вызывает большой интерес у потребителей.

Дивися повний текст Доставка из Китая - экономьте время и деньги.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 16:09

Meest China - может и отлично.
А вот "Meest Украина "-полный отстой, посылка по Украине 200км. шла 4 дня. Раньше привозили, а сейчас выдача или в хозтоварах, или в супермаркете, искать надо по всему городу.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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