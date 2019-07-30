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У Зеленського анонсували
нововведення для ФОПів

У Зеленського анонсували нововведення для ФОПів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:14

У Зеленського анонсували нововведення для ФОПів

Пропонуємо до обговорення:
Найближчим часом буде представлено рішення щодо зловживань ФОПів у контексті ухилення від оподаткування.

Дивися повний текст У Зеленського анонсували нововведення для ФОПів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:15

Действительно, не с офшорами же Зеленского бороться, в самом деле(((
Cris
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:37

Cris
Взагалі-то, ФОПи(фізична особа підприємець) були придумані для тих, хто має невеликі об*єми і не може дозволити собі утримувати власного бухгалтера. А тому один платіж в рік - це не погане рішення проблеми. Наприклад - торгаші на ринках, або айтішніки.
Але, коли заходиш на обід, в ту ж ПУЗАТУ ХАТУ, або ще якусь харчевню, де середній чек в 100грн - і на чеку бачиш ФОП Кудрявкіна, а всі столи зайняті. То явно розумієш, що комусь слюнявлять, аби закривали очі.
А оффшори, рано чи пізно повернуться. Чи то на обслуговування місця на кладовищі, чи на наркоту дітям. Ви про це не переживайте.
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:04

нужно трусить IT шников там реально можно что то вытрусить а изи торговцев на рынках вряд ли чтото вытрусишь
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:20

Старые грабли не дают покоя "новым" чиновникам.
Shall
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:43

blueiceua << З IT-шника якщо і витрусеш щось, то тільки один раз
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 08:45

  blueiceua написав:нужно трусить IT шников там реально можно что то вытрусить а изи торговцев на рынках вряд ли чтото вытрусишь


Вы или торговец с рынка или прикидываетесь. На 7м километре одна точка в день перекидывает на 10ки тысяч баксов. А таких рынков по стране десятки если не сотни. И всё бедные ФОПы на лексусах.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 08:56

нет смысла трясти бизнес он итак сам загибается, любое увеличение давления приведет только к оттоку наших граждан заграницу.
lsd08111982
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 09:28

  Ratatui написав:
  blueiceua написав:нужно трусить IT шников там реально можно что то вытрусить а изи торговцев на рынках вряд ли чтото вытрусишь


Вы или торговец с рынка или прикидываетесь. На 7м километре одна точка в день перекидывает на 10ки тысяч баксов. А таких рынков по стране десятки если не сотни. И всё бедные ФОПы на лексусах.


Ерунда полная, никто давно в день на 7-ом не перекидывает десятки тысяч баксов.
Все ФОПы на лексусах, сами поняли, что написали ? Я знаю множество ФОПов, которые извозом подрабатывают по вечерам, или по выходным работают в свободное от ФОПства время, ибо денег не хватает на жизнь.
freeze
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