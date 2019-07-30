Найближчим часом буде представлено рішення щодо зловживань ФОПів у контексті ухилення від оподаткування.
Дивися повний текст У Зеленського анонсували нововведення для ФОПів.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:14
У Зеленського анонсували нововведення для ФОПів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Зеленського анонсували нововведення для ФОПів.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:15
Действительно, не с офшорами же Зеленского бороться, в самом деле(((
Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:37
Cris
Взагалі-то, ФОПи(фізична особа підприємець) були придумані для тих, хто має невеликі об*єми і не може дозволити собі утримувати власного бухгалтера. А тому один платіж в рік - це не погане рішення проблеми. Наприклад - торгаші на ринках, або айтішніки.
Але, коли заходиш на обід, в ту ж ПУЗАТУ ХАТУ, або ще якусь харчевню, де середній чек в 100грн - і на чеку бачиш ФОП Кудрявкіна, а всі столи зайняті. То явно розумієш, що комусь слюнявлять, аби закривали очі.
А оффшори, рано чи пізно повернуться. Чи то на обслуговування місця на кладовищі, чи на наркоту дітям. Ви про це не переживайте.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:04
нужно трусить IT шников там реально можно что то вытрусить а изи торговцев на рынках вряд ли чтото вытрусишь
Додано: Суб 10 сер, 2019 08:45
Вы или торговец с рынка или прикидываетесь. На 7м километре одна точка в день перекидывает на 10ки тысяч баксов. А таких рынков по стране десятки если не сотни. И всё бедные ФОПы на лексусах.
Додано: Суб 10 сер, 2019 08:56
нет смысла трясти бизнес он итак сам загибается, любое увеличение давления приведет только к оттоку наших граждан заграницу.
Додано: Суб 10 сер, 2019 09:28
Ерунда полная, никто давно в день на 7-ом не перекидывает десятки тысяч баксов.
Все ФОПы на лексусах, сами поняли, что написали ? Я знаю множество ФОПов, которые извозом подрабатывают по вечерам, или по выходным работают в свободное от ФОПства время, ибо денег не хватает на жизнь.
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