Жесткая проверка пенсионеров: чего ждать украинцам.
Также речь идет о других получателях соцвыплат.
В президентской партии "Слуга народа" планируют провести проверку всех социальных выплат – более 700 млрд грн.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 14:20
Жесткая проверка пенсионеров: чего ждать украинцам.
Жесткая проверка пенсионеров: чего ждать украинцам.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Пон 12 сер, 2019 14:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 12 сер, 2019 14:22
Вместо чиновников и олигархов проверять начнут... пенсионеров. И язык поворачивается. Люди всю жизнь проработали и получают 2000 гривен и они там еще что-то будут проверять.
Додано: Пон 12 сер, 2019 16:03
Интересно, что чуваки приписывают все пенсии к социальным выплатам. А ничего, что люди всю жизнь платили взносы в пенсионный фонд?
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