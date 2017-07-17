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Жесткая проверка пенсионеров:
чего ждать украинцам.

Жесткая проверка пенсионеров: чего ждать украинцам.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 14:20

Жесткая проверка пенсионеров: чего ждать украинцам.

Жесткая проверка пенсионеров: чего ждать украинцам.
Жесткая проверка пенсионеров: чего ждать украинцам.
Также речь идет о других получателях соцвыплат.
В президентской партии "Слуга народа" планируют провести проверку всех социальных выплат – более 700 млрд грн.

https://my.ua/news/cluster/2019-08-11-z ... ukraintsam
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Пон 12 сер, 2019 14:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 14:22

Вместо чиновников и олигархов проверять начнут... пенсионеров. И язык поворачивается. Люди всю жизнь проработали и получают 2000 гривен и они там еще что-то будут проверять.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:03

В президентской партии "Слуга народа" планируют провести проверку всех социальных выплат – более 700 млрд грн.

Интересно, что чуваки приписывают все пенсии к социальным выплатам. А ничего, что люди всю жизнь платили взносы в пенсионный фонд?
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