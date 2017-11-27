Обсуждаемая базовая ставка налоговой амнистии - 9%, льготная - 5%
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Додано: Пон 12 сер, 2019 14:25
Названа ставка налоговой амнистии, которая обсуждается с МВФ
Названа ставка налоговой амнистии, которая обсуждается с МВФ.
Додано: Пон 12 сер, 2019 14:26
Откашлять 9% Бене в карман со всего нажитого непосильным трудом готовы?
Аппетиты растут во время еды, 5 уже далеко не для всех.
И это добровольно. А если не пойдете и не заплатите, то заберут все и оставят бомжом!
Дяди в офшорах наскирдовали и тратят не тут, до них не добраться, да никто и пытаться не будет, Зеля ж сказал, что олигархов трогать нельзя, потому что они дают рабочие места, и, что, кто держит в манке 10 000 долларов, вынужден будет поделиться, а Гетьманцев - что чинуш эти декларации и амнистии не коснутся.
Грядет мегастрижкка!
Тем временем, тех, кто хочет спрятаться за ФОПами, тоже ждет неприятный сюрприз.
Додано: Пон 12 сер, 2019 14:29
Поголовное декларирование и 9% со всех. В 1 день решат заморозить все банковские вклады и потребуют справку о происхождениии средств, если вы не принесеье справку с налоговой, вам просто не отдадут ваши деньги? Кто в последние годы купил машину или квартиру, тоже будут вынуждены искать справки о происхождении средств под угрозой ареста имущества или гигантских штрафов? А затем могут пойти и по домам, изымая у людей все имущество?
Интересно, что в пример приводят Латвию, но нам это была лишь оплата налогового долга, с которого снимали пени и штрафы, никто не насиловал бабушек платить какие-то проценты со своих денег на смерть.
Додано: Пон 12 сер, 2019 14:30
Называется, привет покупантам недвиги.
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