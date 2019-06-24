До кінця року в Україні запрацює система відеофіксації порушень ПДР.
Дивися повний текст В МВС назвали сроки запуску системи відеофіксації порушень на дорогах.
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Додано: Вів 13 сер, 2019 07:57
В МВС назвали сроки запуску системи відеофіксації...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В МВС назвали сроки запуску системи відеофіксації порушень на дорогах.
Додано: Вів 13 сер, 2019 07:57
аби можна було то впровадити легально - вже б давно зробили, а так то не відповідає законодавству...
Додано: Вів 13 сер, 2019 09:58
Re: В МВС назвали сроки запуску системи відеофіксації...
В марте Аваков говорил что для этого "необходимо принять постановление правительства и поправку в действующее законодательство". Теперь уже нет такой необходимости?
Додано: Вів 13 сер, 2019 10:35
10 камер в масштабах Киева - это конечно сильно!
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
Додано: Вів 13 сер, 2019 19:26
мда, хотя я честно говоря другого и не ожидал, все как обычно - "з великого грому та малий дощ"....не хочется лишний раз вспоминать северного соседа, но там только в одной пограничной с нами области больше тысячи камер, а про их столицу или крупные города вообще говорить не стоит, но самое главное что у них система таки работает, на участках с видеофиксацией практически все соблюдают скоростной режим, никто за проезд с ветерком дорого платить не хочет
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