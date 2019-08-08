У січні - травні 2019 року світовий попит на нафту збільшився всього на 520 млн барелів на день.
Дивися повний текст Світовий попит на нафту впав до рівня фінансової кризи 2008 року.
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Додано: Вів 13 сер, 2019 08:47
Світовий попит на нафту впав до рівня фінансової кризи...
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Дивися повний текст Світовий попит на нафту впав до рівня фінансової кризи 2008 року.
Додано: Вів 13 сер, 2019 09:00
Додано: Вів 13 сер, 2019 22:48
Лучше всегда иметь подушку безопасности. Хотя у нас страна, к счастью, довольно неплохо себя чувствует и растет потихоньку. Не думаю, что у нас должны быть серьезные перепетии
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