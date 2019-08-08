RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Світовий попит на нафту впав
до рівня фінансової кризи...

Світовий попит на нафту впав до рівня фінансової кризи...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 08:47

Світовий попит на нафту впав до рівня фінансової кризи...

Пропонуємо до обговорення:
У січні - травні 2019 року світовий попит на нафту збільшився всього на 520 млн барелів на день.

Дивися повний текст Світовий попит на нафту впав до рівня фінансової кризи 2008 року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90317
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 08:47

Так что - готовимся к новому кризису?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5459
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 09:00

  Investor_K написав:Так что - готовимся к новому кризису?

Нам можно не готовится, мы и так в том самом темном месте
p_a_l
 
Повідомлень: 2247
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 13:51

Гибридный кризис.
Shall
 
Повідомлень: 121
З нами з: 21.06.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 22:48

Лучше всегда иметь подушку безопасности. Хотя у нас страна, к счастью, довольно неплохо себя чувствует и растет потихоньку. Не думаю, что у нас должны быть серьезные перепетии
SMOKE
 
Повідомлень: 4013
З нами з: 06.02.09
Подякував: 779 раз.
Подякували: 1638 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 00:55

Re: Світовий попит на нафту впав до рівня фінансової кризи..

Сами же написали - причины падения спроса на нефть в 2008 при нефти за 100 и сегодня при нефти в два раза дешевле разные - почему пытаются представить спрос на нефть маркером мирового кризиса ?
Surfer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2014
З нами з: 14.11.13
Подякував: 129 раз.
Подякували: 688 раз.
 
Профіль
3
4
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В НБУ дали рецепт зростання економіки України до рівня...
R2 » П'ят 09 сер, 2019 08:32
2 106
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 сер, 2019 13:13
alex7gk
Експерт розповів, коли Україна вийде з кризи
R2 » П'ят 09 сер, 2019 10:13
1 56
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 сер, 2019 10:14
blueiceua
В Україні зріс попит на електрокари: Топ-5 популярних...
R2 » Чет 08 сер, 2019 08:39
1 59
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 сер, 2019 08:39
Tamagoch

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14410)
14.08.2019 01:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.